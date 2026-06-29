Жена Цекало пришла в московский ресторан без лифчика — фото
Супруга продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, появилась в московском ресторане в откровенном образе. Об этом стало известно 29 июня.
На снимках, опубликованных в запрещенной в России соцсети, модель позирует на диване и у панорамного окна в прозрачном мини-платье без белья. В настоящий момент Эрвин проходит курс реабилитации. Напомним, 13 мая она оказалась в инвалидном кресле после неудачной массажной процедуры.
Как рассказывала сама знаменитость, она просила специалиста быть деликатнее, однако тот оказал сильное давление на позвоночник, что привело к защемлению спинного нерва грыжей диска и онемению ноги. Для лечения Эрвин прилетела в Москву, где перенесла операцию. Тем не менее уже через несколько дней после хирургического вмешательства она вышла на красную дорожку на высоких каблуках, назвав себя в соцсетях сумасшедшей.
Недавно художница также прокомментировала резкую потерю веса, которую более года скрывала от публики. Причиной стали серьезные проблемы с шейным отделом позвоночника и рукой, возникшие из-за перегрузок. Эрвин перенесла несколько операций. Она подчеркнула, что не привыкла жаловаться, поэтому предпочитала не реагировать на многочисленные слухи вокруг своей персоны.
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