Жена Цекало пришла в московский ресторан без лифчика — фото

29 июня 2026, 21:48

Художница Дарина Эрвин пришла в московский ресторан без бюстгальтера

Дарина Эрвин (Фото: Instagram*/darina.ervin)

Супруга продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, появилась в московском ресторане в откровенном образе. Об этом стало известно 29 июня.