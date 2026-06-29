SHAMAN оправдался за развод в Год семьи: «Создал новую семью»

29 июня 2026, 17:52

Певец SHAMAN объяснил, почему развелся с бывшей женой в Год семьи

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в ходе пресс-конференции объяснил свой развод с бывшей женой в Год семьи. Его слова приводит журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».





Артист подчеркнул, что у него, как и у других людей, есть сердце, «которому не прикажешь». В связи с этим он не пошел «на сделку с совестью» и не стал ждать окончания Года семьи.

«Повторюсь, зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть? И самое главное — в угоду кому?» — процитировала певца Собчак.