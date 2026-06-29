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«Вообще странно»: SHAMAN показал трусы на пресс-конференции

Певец SHAMAN расстегнул ширинку и показал трусы на пресс-конференции
Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В ходе пресс-конференции заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) прокомментировал ситуацию, связанную с распространенным в сети бэкстейдж-видео. Об этом стало известно 29 июня.



Артист пояснил, что вызвавший обсуждение ролик снимали согласно документальному формату «одного дня из жизни музыканта» во время гастрольной поездки. По словам исполнителя, кадры сделали в бытовой обстановке после душа, когда он был одетым в халат.

«Вообще странно, да, что подобные вопросы интересуют… Ох, ну если кого-то действительно это интересует. Хорошо, я продемонстрирую. Вот они на месте», — прокомментировал SHAMAN Life.ru.

Ранее в интернете появился бэкстейдж-ролик из гостиничного номера певца, где во время съемки в халате мелькнули элементы нижнего белья. Это и породило дополнительные вопросы со стороны публики и журналистов.

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