«Вообще странно»: SHAMAN показал трусы на пресс-конференции

29 июня 2026, 17:20

Певец SHAMAN расстегнул ширинку и показал трусы на пресс-конференции

Ярослав Дронов (SHAMAN) (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В ходе пресс-конференции заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) прокомментировал ситуацию, связанную с распространенным в сети бэкстейдж-видео. Об этом стало известно 29 июня.





Артист пояснил, что вызвавший обсуждение ролик снимали согласно документальному формату «одного дня из жизни музыканта» во время гастрольной поездки. По словам исполнителя, кадры сделали в бытовой обстановке после душа, когда он был одетым в халат.





«Вообще странно, да, что подобные вопросы интересуют… Ох, ну если кого-то действительно это интересует. Хорошо, я продемонстрирую. Вот они на месте», — прокомментировал SHAMAN Life.ru.