SHAMAN признался, как мытье полов помогло написать ему свой главный хит

Певец SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что придумал свой главный хит «Моя Россия», когда занимался мытьем полов дома. В беседе с ОСН он заявил, что творческие озарения часто посещают его в моменты, далекие от искусства.
Певец рассказал, что часто напевает мотив для будущей песни на диктофон, а после доводит до ума и превращает в полноценную композицию.
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«Например, песню «Моя Россия» я напевал в своей голове, когда пришел мотив будущего припева, потом напел на диктофон. Спустя время я его переслушал и дополнил. <…> Я придумал эту песню, когда дома мыл полы. Очень часто ко мне приходит вдохновение в самых неожиданных ситуациях и обстановках, которые вообще никак не связаны с творчеством», — приводит Общественная Служба Новостей слова Дронова.SHAMAN предположил, что многие артисты придумывают свои песни именно в неподходящих для того обстоятельствах.
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