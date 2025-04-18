SHAMAN признался, как мытье полов помогло написать ему свой главный хит

Известный по сериалу «Кадетство» актёр Артур Сопельник в 2021 году женился на визажисте Елизавете Туляковой, а через некоторое время пара даже обвенчалась. Но любовь не выдержала проверку временем: на днях артист сообщил о своём разводе.