SHAMAN подарили собрание сочинений Лаврова
Певцу SHAMAN подарили собрание сочинений главы МИД России Лаврова
Артист Ярослав Дронов, известный как Shaman, получил в подарок от министра иностранных дел России Сергея Лаврова сборник его стихов с личным автографом. О событии певец 11 августа рассказал в своем Telegram-канале.
По словам исполнителя, издание стало для него не просто книгой, а по-настоящему ценным знаком внимания. Он выразил признательность главе внешнеполитического ведомства.
«Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора — главы МИД РФ Сергея Лаврова», — говорится в публикации.К посту Дронов приложил снимок первого разворота, где Лавров оставил ему послание. Лавров отметил, что является почитателем таланта Ярослава.