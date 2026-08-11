SHAMAN подарили собрание сочинений Лаврова

11 августа 2026, 18:00

Певцу SHAMAN подарили собрание сочинений главы МИД России Лаврова

Фото: телеграм/@shaman_channel

Артист Ярослав Дронов, известный как Shaman, получил в подарок от министра иностранных дел России Сергея Лаврова сборник его стихов с личным автографом. О событии певец 11 августа рассказал в своем Telegram-канале.





По словам исполнителя, издание стало для него не просто книгой, а по-настоящему ценным знаком внимания. Он выразил признательность главе внешнеполитического ведомства.





«Тот самый случай, когда дипломатия говорит языком поэзии. Это не просто книга, а по-настоящему ценный подарок: сборник стихов с личным посвящением, который я получил из рук автора — главы МИД РФ Сергея Лаврова», — говорится в публикации.