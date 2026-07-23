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«Вас ждет новый SHAMAN»: певец сжег свои кожаные штаны в русской печи

Певец SHAMAN сжег свои кожаные штаны в русской печи
Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сжег в русской печи свои знаменитые кожаные штаны, которые долгое время были частью его сценического образа. Его слова передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на соответствующее видео.



Певец заявил, что «настало время перемен, смелых шагов и новых решений». По его словам, он «навсегда прощается с тем, что многие годы рождало зависть, споры и сомнения». Исполнитель пообещал поклонникам, что теперь их «ждет новый SHAMAN».

Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)
Дронов также напомнил, что в ноябре отметит 35-летие большим сольным концертом в Кремле. Он подчеркнул, что пять лет назад стал большим артистом, который служит России.

Ранее певец на пресс-конференции показал трусы, тем самым доказав, что носит их.
Лидия Пономарева

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