«Вас ждет новый SHAMAN»: певец сжег свои кожаные штаны в русской печи
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сжег в русской печи свои знаменитые кожаные штаны, которые долгое время были частью его сценического образа. Его слова передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на соответствующее видео.
Певец заявил, что «настало время перемен, смелых шагов и новых решений». По его словам, он «навсегда прощается с тем, что многие годы рождало зависть, споры и сомнения». Исполнитель пообещал поклонникам, что теперь их «ждет новый SHAMAN».
Дронов также напомнил, что в ноябре отметит 35-летие большим сольным концертом в Кремле. Он подчеркнул, что пять лет назад стал большим артистом, который служит России.
Ранее певец на пресс-конференции показал трусы, тем самым доказав, что носит их.
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