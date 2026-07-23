«Вас ждет новый SHAMAN»: певец сжег свои кожаные штаны в русской печи

23 июля 2026, 13:49

Певец SHAMAN сжег свои кожаные штаны в русской печи

Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сжег в русской печи свои знаменитые кожаные штаны, которые долгое время были частью его сценического образа. Его слова передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на соответствующее видео.