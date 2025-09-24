SHAMAN рассказал о сложностях своего номера на «Интервидении»
Большие трудности возникли при подготовке выступления музыканта SHAMAN на конкурсе «Интервидение». О них артист рассказал в интервью aif.ru.
SHAMAN выступал под девятым номером. По его словам, самой сложной задачей во время репетиций стало пение в воздухе во время выполнения номера.
«Первый раз петь на тросе было непросто, особенно когда полетная обвязка стягивает тело, но вскоре это стало обычным элементом выступления», — поделился музыкант.
Преодолеть все трудности, как утверждает исполнитель хита «Я русский», помогла большая и креативная команда».
