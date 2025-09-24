SHAMAN рассказал о сложностях своего номера на «Интервидении»

24 сентября 2025, 01:34

SHAMAN (Фото: Telegram @shaman_channel)

Большие трудности возникли при подготовке выступления музыканта SHAMAN на конкурсе «Интервидение». О них артист рассказал в интервью aif.ru.





SHAMAN выступал под девятым номером. По его словам, самой сложной задачей во время репетиций стало пение в воздухе во время выполнения номера.





«Первый раз петь на тросе было непросто, особенно когда полетная обвязка стягивает тело, но вскоре это стало обычным элементом выступления», — поделился музыкант.