Shaman пошутил про отношения с Мизулиной на премии ИРИ, назвав их бесячими
Екатерина Мизулина и Shaman (Ярослав Дронов) стали главными звездами церемонии награждения IV Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ), прошедшей на «Мосфильме».
Пару, появившуюся вместе, встретили овациями, а их шутки со сцены вызвали бурную реакцию зала. Именно они объявили победителей в категории «Вирусный контент».
Shaman, не упустив возможности подшутить над отношениями с главой Лиги безопасного интернета, назвал их «самой вирусной парой, которая всех бесит», вызвав смех и аплодисменты. Мизулина, в свою очередь, отметила важность позитивного контента, который сложнее продвигать, чем негативный.
На премии особенно отличился телеканал RT, получивший две награды. Проект «С нами Бог!», созданный командой, стал лауреатом в номинации «Вирусный контент».
Награду получили представители редакции креативных разработок телеканала.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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