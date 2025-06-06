Shaman пошутил про отношения с Мизулиной на премии ИРИ, назвав их бесячими

Мизулина и певец SHAMAN вручили RT две награды на премии ИРИ
Ярослав Дронов ( Фото Instagram*: @shaman.me )

Екатерина Мизулина и Shaman (Ярослав Дронов) стали главными звездами церемонии награждения IV Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ), прошедшей на «Мосфильме».



Пару, появившуюся вместе, встретили овациями, а их шутки со сцены вызвали бурную реакцию зала. Именно они объявили победителей в категории «Вирусный контент».
Shaman, не упустив возможности подшутить над отношениями с главой Лиги безопасного интернета, назвал их «самой вирусной парой, которая всех бесит», вызвав смех и аплодисменты. Мизулина, в свою очередь, отметила важность позитивного контента, который сложнее продвигать, чем негативный.

На премии особенно отличился телеканал RT, получивший две награды. Проект «С нами Бог!», созданный командой, стал лауреатом в номинации «Вирусный контент».

Награду получили представители редакции креативных разработок телеканала.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).


Виктория Иванченко

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