SHAMAN не против проведения урока в школе вместе с Мизулиной

Певец SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) допустил, что проведёт открытый урок в школе совместно с Екатериной Мизулиной. Об этом певец рассказал после урока музыки в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.
«Я думаю, почему бы и нет? Это хорошая идея. Тем более дети прекрасно к Екатерине относятся. Мне кажется, это может быть как минимум ярко», — цитирует слова музыканта Ксения Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».
Ранее SHAMAN во время встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил, что выступает за создание российской музыкальной премии международного уровня и отметил, что согласился бы стать членом жюри.
Читайте также:
«Ни дома, ни квартиры»: SHAMAN раскрыл правду о своем имуществе в России
«Обросли панцирем»: SHAMAN сообщил, что не обращает внимания на критику в адрес Мизулиной
«Люблю работать руками»: Певец SHAMAN рассказал о завтраках и домашней жизни с Екатериной Мизулиной
Анастасия Чубина