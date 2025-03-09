SHAMAN заитриговал разговорами о любимой и поделился успехами дочери на сольном концерте «Ты моя»

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
В эти минуты на столичной концертной площадке Live Арена проходит концерт SHAMAN под названием «Ты моя». Перед выходом на сцену Ярослав Дронов успел пообщаться с журналистами.
Певец сделал красивый жест, появившись перед представителями прессы с цветами. Он подарил букеты всем девушкам, поздравив их тем самым с прошедшим Международным женским днём.
Во время разговора с журналистами SHAMAN подчеркнул, что его дочь Варвара собирается пойти по стопам звёздного отца. В новогодние праздники девочка дебютировала на телевидении.
Исполнитель объяснил, что выбор названия концерта обусловлен тем, что он поёт о любви. В дальнейшем артист планирует продолжить эту историю любви в музыке.
Косвенно Дронов ответил на вопросы о любви в жизни. Артист дал понять, что не собирается скрывать свои отношения.
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Во время разговора с журналистами SHAMAN подчеркнул, что его дочь Варвара собирается пойти по стопам звёздного отца. В новогодние праздники девочка дебютировала на телевидении.
«Она решила стать певицей. Я думаю, что она сейчас себя пробует в разных областях. Она и учится в музыкальной школе, и играет на фортепиано, немного рисует, поёт и спортом занимается. Пройдёт какое-то время, пока она сама не определится», – высказался Дронов.Практически все билеты на концерт «Ты моя» были выкуплены. Их стоимость начиналась от трёх тысяч рублей и доходила до 25 тысяч.
Исполнитель объяснил, что выбор названия концерта обусловлен тем, что он поёт о любви. В дальнейшем артист планирует продолжить эту историю любви в музыке.
Косвенно Дронов ответил на вопросы о любви в жизни. Артист дал понять, что не собирается скрывать свои отношения.
«Вы знаете, в моём случае есть такая песня „От людей на деревне не спрячешься“. Поэтому даже если я буду всё скрывать абсолютно такой неестественной историей, пытаться всё шифровать и так далее, всё равно, так или иначе, это просочится», – отметил Ярослав.Читайте также:
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Анастасия Чинкова