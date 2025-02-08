«Жалкое зрелище»: у SHAMAN’а произошел приступ самокритики

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)
Певец Ярослав Дронов, широко известный под псевдонимом SHAMAN, признался, что ему не хватает брутальности, чтобы полностью вжиться в роль князя Владимира, которого он играет в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир».
По его словам, для того чтобы выглядеть мужественно, ему приходится крепить искусственную бороду, так как его растительность на лице — это «жалкое зрелище».
Дронов добавил, что помимо искусственной бороды на него надевают парик, который сложно отличить от настоящих волос. Сам он предпочитает стричься коротко, хотя раньше носил длинные прически, в том числе дреды.
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«Мне не хватает этой брутальности. А чтобы перевоплотиться в князя, нужна борода. Моя растет плохо и выглядит это жутко потом, жалкое зрелище. Так что я всегда отказываюсь от идеи брить бороду», — посетовал певец в беседе с Общественной Службой Новостей.
Дронов добавил, что помимо искусственной бороды на него надевают парик, который сложно отличить от настоящих волос. Сам он предпочитает стричься коротко, хотя раньше носил длинные прически, в том числе дреды.
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Данил Пономарев