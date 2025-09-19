«Обезьяна с гранатой»: Для 11-летней дочери рэпера Тимати наняли психолога

19 сентября 2025, 16:03

Мать рэпера Тимати объяснила решение отвести внучку к психологу

Алиса Юнусова (Фото: Telegram @simona_chernomorskaya)

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сообщила, что его 11-летняя дочь Алиса начала посещать психолога. Она опубликовала в личном блоге фрагмент видео, где девочка танцует во время сеанса.





Симона отметила, что подростковый возраст непредсказуем.

«Подросток в семье — «обезьяна с гранатой», никогда не знаешь, когда взорвётся. Это бесконечные эмоциональные качели, а у меня отвратительный вестибулярный аппарат... Я человек очень терпеливый, но с возрастом нервная система истощается, поэтому необходима помощь профессионала», — поделилась бабушка.

