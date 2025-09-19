«Обезьяна с гранатой»: Для 11-летней дочери рэпера Тимати наняли психолога
Мать рэпера Тимати объяснила решение отвести внучку к психологу
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сообщила, что его 11-летняя дочь Алиса начала посещать психолога. Она опубликовала в личном блоге фрагмент видео, где девочка танцует во время сеанса.
Симона отметила, что подростковый возраст непредсказуем.
«Подросток в семье — «обезьяна с гранатой», никогда не знаешь, когда взорвётся. Это бесконечные эмоциональные качели, а у меня отвратительный вестибулярный аппарат... Я человек очень терпеливый, но с возрастом нервная система истощается, поэтому необходима помощь профессионала», — поделилась бабушка.Мать рэпера уточнила, что они уже нашли психолога, который полностью их устраивает. Следует отметить, что Алиса называет Симону по имени. Сама женщина объяснила, что такое обращение — требование её сына, который не разрешает дочери использовать слово «бабушка».
