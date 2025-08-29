SHAMAN рассказал о близкой связи с Мизулиной: «Мы неразлучники»
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) прокомментировал своё тесное общение с Екатериной Мизулиной, которое в последнее время привлекает внимание публики. Артист дал интервью изданию StarHit после эфира на «Дорожном радио».
По словам SHAMAN, они с Мизулиной – «неразлучники» и сопровождают друг друга на мероприятиях не по обязанности, а по собственному желанию.
Певец подчеркнул, что он предпочитает уединение перед важными выступлениями, поскольку даже близкие люди могут неосознанно забирать у него энергию. Однако Мизулина – исключение: её присутствие, напротив, придаёт ему сил.
SHAMAN подчеркнул, что даже молчание рядом с Екатериной помогает ему восстановиться после насыщенных дней.
«Когда я уставший перехожу домой, ей ничего не надо говорить, можно просто побыть рядом, помолчать, но при этом я чувствую себя наполненным, физически становится лучше», – добавил он.Певец также отметил, что Мизулина специально подстраивает свой график, чтобы быть рядом с ним. Это решение он называет обоюдным и искренним.