SHAMAN рассказал о близкой связи с Мизулиной: «Мы неразлучники»

29 августа 2025, 18:26

SHAMAN заявил, что они с Мизулиной неразлучны

SHAMAN / Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) прокомментировал своё тесное общение с Екатериной Мизулиной, которое в последнее время привлекает внимание публики. Артист дал интервью изданию StarHit после эфира на «Дорожном радио».





По словам SHAMAN, они с Мизулиной – «неразлучники» и сопровождают друг друга на мероприятиях не по обязанности, а по собственному желанию.



Певец подчеркнул, что он предпочитает уединение перед важными выступлениями, поскольку даже близкие люди могут неосознанно забирать у него энергию. Однако Мизулина – исключение: её присутствие, напротив, придаёт ему сил.



SHAMAN подчеркнул, что даже молчание рядом с Екатериной помогает ему восстановиться после насыщенных дней.





«Когда я уставший перехожу домой, ей ничего не надо говорить, можно просто побыть рядом, помолчать, но при этом я чувствую себя наполненным, физически становится лучше», – добавил он.