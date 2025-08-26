Нежные объятия на публике: SHAMAN и Екатерина Мизулина не отходили друг от друга ни на шаг на «Новой волне» в Казани

26 августа 2025, 01:51

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина нежно обнялись на «Новой волне» в Казани

SHAMAN/Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вновь вместе появились на публике. Влюблённые ни на шаг друг от друга не отходили на фестивале «Новая волна» в Казани. Кадры с мероприятия предоставил Telegram-канал «Starhit.ru».