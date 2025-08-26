Нежные объятия на публике: SHAMAN и Екатерина Мизулина не отходили друг от друга ни на шаг на «Новой волне» в Казани
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вновь вместе появились на публике. Влюблённые ни на шаг друг от друга не отходили на фестивале «Новая волна» в Казани. Кадры с мероприятия предоставил Telegram-канал «Starhit.ru».
Пара вышла в свет в похожих нарядах, выбрав одну цветовую гамму. SHAMAN и Мизулина наблюдали за выступлением Татьяны Булановой, вместе танцуя под ее музыку. Влюбленные не скрывали нежностей — Мизулина мягко обнимала певца и гладила его по спине, пока тот с улыбкой пародировал танцоров на сцене.
Конечно, SHAMAN не только слушал чужие хиты, но и сам выступил в рамках «Новой волны». Звезда исполнил легендарную «Седую ночь» Юрия Шатунова. Мизулина сопровождала его, держась за руки до самой сцены, после чего с улыбкой наблюдала за номером из зала.
25 августа мы рассказывали о том, как Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций при виде Ярослава Дронова. Она заключила артиста в объятия после того, как он исполнил песню «Девчонка-девчоночка».
Народный артист России Валерий Леонтьев также выступил на гала-концерте международного конкурса в Казани. Он исполнил ряд знаменитых хитов, включая «Дельтаплан», «Казанова» и «Ты меня не забывай». Певец получил овации стоя и признался, что скучает по зрителям так же, как они по нему.
Читайте также: