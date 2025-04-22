«Спекулирует патриотизмом?»: что Лепс, Лоза, SHAMAN и другие звезды ответили на предложение спеть бесплатно на 9 мая

Ярослав Дронов (Фото: Instagram*/shaman.me)
В Госдуме предложили певцам бесплатно выступить на концертах к 9 Мая. Мнения артистов разделились. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Инициативу направила депутат Госдумы Нина Останина министру культуры Ольге Любимовой и региональным властям. Она предложила 9 мая провести бесплатные концерты в честь 80-летия Победы. Она отметила, что траты средств из бюджета на звезд сейчас не уместны и пусть артисты покажут патриотизм бескорыстно.
Артист указал, что выступления — профессиональный и оплачиваемый труд. С ним согласился Иосиф Пригожин, объяснив это тем, что деньги должны выплачиваться, потому что у артистов есть семьи и свои обязанности.
Продюсер назвал такую инициативу провокацией и попыткой разжечь вражду.
Певец тоже не согласился со словами депутата, сравнив концерт с любой другой оплачиваемой работой. И добавил, что не все артисты получает большие гонорары.
Цыганова, напротив, сказала, что нежелание выступать бесплатно для своих коллег — это обесценивание праздника.
Лично певец никак не комментировал инициативу парламентария, но за него сказал его директор Максим Урюпин. Он заявил, что его подопечный согласится с любым решением властей.
SHAMANПевец уклонился от ответа, добавив, что обязательно споет на празднике, но не уточнил будет ли это делать бесплатно.
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«Преданность и любовь к Отчизне должны проявляться не в гонорарах <…> Олег Газманов получает десятки миллионов рублей за 40 минут», — сказала она.Еще от нее поступило предложение на ряд патриотических концертов в течение всего месяца. Оплачиваться артистам будут проживание, поезд и питание.
Юрий Лоза
Юрий Лоза (Фото: YouTube/@yuryloza2021)
Артист указал, что выступления — профессиональный и оплачиваемый труд. С ним согласился Иосиф Пригожин, объяснив это тем, что деньги должны выплачиваться, потому что у артистов есть семьи и свои обязанности.
«Кто спекулирует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают деньги, обеспечивают свои семьи. Это работа, почему ее обесценивают?» — пояснил он.
Продюсер назвал такую инициативу провокацией и попыткой разжечь вражду.
Сергей Мазаев
Певец тоже не согласился со словами депутата, сравнив концерт с любой другой оплачиваемой работой. И добавил, что не все артисты получает большие гонорары.
Вика Цыганова
Цыганова, напротив, сказала, что нежелание выступать бесплатно для своих коллег — это обесценивание праздника.
Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
Лично певец никак не комментировал инициативу парламентария, но за него сказал его директор Максим Урюпин. Он заявил, что его подопечный согласится с любым решением властей.
SHAMANПевец уклонился от ответа, добавив, что обязательно споет на празднике, но не уточнил будет ли это делать бесплатно.
Ярослав Дронов (Фото: Instagram*/shaman.me)
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Дарья Филинова