«Что внутри, то и снаружи»: Дмитрий Маликов доказал, что не изменился за 30 лет
Певец Дмитрий Маликов показал, как его внешность изменилась за 30 лет
Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram*-аккаунте фотографии, которые были сделаны с разницей в 30 лет. На кадрах из двух клипов — «Выпью до дна» и «Вне времени» — изменения во внешности 55-летнего певца практически не заметны. Таким образом он поставил точку в спорах о его «вечной молодости».
По словам поклонников, годы совсем не испортили артиста. В комментариях связали его моложавый вид с добрым сердцем и чистой душой.
«Дмитрий, генетика у вас с сестрой потрясающая. Ну и что внутри, то и снаружи», — написал один из пользователей под постом.Ранее внешность популярного исполнителя прокомментировал пластический хирург Сергей Свиридов. По его словам, была выполнена липосакция подбородка, шеи и овала лица. При этом сам звезда эстрады уверяет, что его привлекательность обусловлена исключительно генетикой и здоровым образом жизни.
*Запрещен в РФ