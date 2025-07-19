«Что внутри, то и снаружи»: Дмитрий Маликов доказал, что не изменился за 30 лет

19 июля 2025, 15:25

Певец Дмитрий Маликов показал, как его внешность изменилась за 30 лет

Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм*/dmitriy_malikov)

Дмитрий Маликов опубликовал в своем Instagram*-аккаунте фотографии, которые были сделаны с разницей в 30 лет. На кадрах из двух клипов — «Выпью до дна» и «Вне времени» — изменения во внешности 55-летнего певца практически не заметны. Таким образом он поставил точку в спорах о его «вечной молодости».





По словам поклонников, годы совсем не испортили артиста. В комментариях связали его моложавый вид с добрым сердцем и чистой душой.

«Дмитрий, генетика у вас с сестрой потрясающая. Ну и что внутри, то и снаружи», — написал один из пользователей под постом.