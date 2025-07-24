Шеф Константин Ивлев задолжал 8 миллионов по алиментам на дочь

24 июля 2025, 20:51

Константин Ивлев (фото: Telegram @IvlevCheff)

Шеф-повар Константин Ивлев более 20 лет прожил с супругой Марией. Пара вместе воспитывала сына Матвея и дочь Марусю. Однако в 2020 году некогда крепкий брак распался.





В личном блоге Мария пожаловалась, что бывший муж прекратил финансовую поддержку дочери-подростка Маруси. Алименты не приходят с прошлого года. За это время, судя по опубликованным документам, Ивлев задолжал более 19 миллионов рублей. Большую часть из них повар уже выплатил, но остались ещё восемь миллионов.





«Как считаете, это нормально?! Летняя битва за права ребёнка. Грустно, конечно, а как ещё привлечь внимание к вопросу защиты прав ребёнка?! Распространить и уведомить надлежащие органы! Просто иногда молчать невозможно! Хочу по праву привлечь всю общественность для оглашения данной ситуации», – подписала пост Мария.