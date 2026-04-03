Симпсон закрутила роман с музыкантом спустя несколько месяцев после расставания
Джессика Симпсон начала новые отношения спустя несколько месяцев после расставания с бывшим мужем Эриком Джонсоном. Об этом сообщает TMZ.
Певица встречается с музыкантом Томасом Айзенхудом — их роман продолжается уже около трёх месяцев.
Сообщается, что пара проводит время вместе, когда Симпсон приезжает в свой дом в Нэшвилле. Знакомство произошло через общих друзей, и между ними быстро возникло взаимопонимание. При этом влюблённые не спешат развивать отношения и предпочитают двигаться постепенно. Пока что Айзенхуд не знаком с детьми Симпсон — 13-летней Максвелл, 12-летним Эйсом и 6-летней Берди.
О расставании с Эриком Джонсоном певица сообщила в конце прошлого года. Их брак продлился 10 лет. По словам самой Симпсон, в последнее время они жили раздельно, пытаясь справиться с трудностями в отношениях. По данным инсайдеров, причиной разрыва могли стать проблемы с доверием.
В тот же период бывшие супруги выставили на продажу семейный особняк стоимостью 18 миллионов долларов, однако позже Джессика приняла решение сохранить дом за собой.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России