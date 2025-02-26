Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Купленная победа, колье Tiffany&Co, «голое» шоу за 5 млн для олигарха и 10 млн за молчание: чем еще удивит солистка Artik Asti?

Купленная победа, колье Tiffany&Co, «голое» шоу за 5 млн для олигарха и 10 млн за молчание: чем еще удивит солистка Artik Asti?

Севиль Велиева (Фото: ВКонтакте @sevilledaily)

Севиль Велиева (Фото: ВКонтакте @sevilledaily)

Солистка группы Artik Asti, Севиль Велиева, имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше 1 500 000 миллиона рублей.
Какие последние новости появились о ней? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Детство и спортивная карьера

Севиль появилась на свет в Ташкенте в 1992 году. Когда ей исполнилось три года, семья переехала в Симферополь. Уже в детстве девочка осознала, что хочет заниматься музыкой, однако ее родители не поддерживали это стремление.

Отец, в частности, планировал, что Севиль станет профессиональной спортсменкой, и записал ее в школу единоборств. Она даже выступала за сборную Украины, но из-за травмы была вынуждена оставить спортивную карьеру.

«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм
«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм

Большая сцена

Севиль впервые вышла на сцену, участвуя в украинских шоу «Суперзвезда» и «Х-фактор». Российская аудитория узнала о ней благодаря третьему сезону шоу «Голос», где она исполнила песню Бейонсе «Listen» на слепом прослушивании. К ее выступлению сразу повернулись Дима Билан и Леонид Агутин, она выбрала команду Агутина.

«Хочу сказать, что я с самого начала не строила иллюзий. Я шла на «Голос» не за победой или контрактом с продюсером. Я шла показать себя, набраться опыта, наполнить портфолио красивыми выступлениями. И сделала это. Есть формат шоу, а мы, участники, принимаем условия игры, приходим и заполняем эфир. И на этом все. Не стоит ожидать от таких проектов чего-то сверхъестественного», — делилась она.

Несмотря на то что ей не удалось дойти до финала, Севиль продолжила свою музыкальную карьеру, выпуская авторские песни и участвуя в различных конкурсах.

Когда стало известно о распаде группы Artik Asti, ее основатель Артем Умрихин заявил, что это не конец коллектива, и вскоре он найдет новую коллегу. Первый совместный трек «Гармония» музыканты выпустили в январе 2022 года.

Долг Севиль перед налоговой и райдер

Группа сейчас переживает непростые времена из-за отсутствия концертов. У солистки Artik Asti накопился долг перед налоговой службой в размере 1 587 235 рублей.

Райдер

Артисты требуют 6 миллионов рублей за 45-минутное выступление, а в их райдере указаны две гримерки, виски Macallan и шампанское Moët Chandon. Помимо этого, мясные, сырные и фруктовые закуски.

Велиева в своем райдере запретила включать песни Artik Asti в автомобиле, а водителям запрещено курить. Если выход артиста на сцену задерживается по вине организатора, ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую минуту задержки.

Победа на шоу

Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что победа певицы Севиль Велиевой в пятом сезоне шоу «Маска» могла быть куплена. Он отметил, что артистка не всегда справляется с определенными моментами исполнения на сцене.

«Севиль действительно заслужила победу, она талантлива. Возможно, кто-то заплатил деньги, чтобы она стала победительницей сезона», — заявил продюсер.

Севиль, скрывающаяся под костюмом Енота. В ответ на предположение Дворцова о «проплате» ее победы, Велиева с юмором отметила, что не принимает участия в слухах.

«Прекрасно, я никогда не вовлекаюсь в сплетни, даже если это касается моего продюсера. Это все "правда", все "правда"», — с улыбкой сказала Севиль.
Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода
Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода

Олигарх предложил ей выступить за пять миллионов рублей

Выступая как на концертных площадках, так и на корпоративах и других частных праздниках, артистка рассказала, что несколько недель назад к ней обратились представители известного олигарха с предложением выступить на закрытом мероприятии.

Дресс-код был оглашен, они хотели, чтобы она выступила в нижнем белье. Певица, естественно, отказалась, и тогда первоначальный гонорар в три миллиона рублей увеличили до пяти.

Артистка отметила, что подобное предложение поступало к ней полтора года назад, тогда она решила воспринять это как комплимент. Однако, когда ситуация повторилась, она была в шоке.

«Если честно, все это надоело: я не считаю, что веду себя неприлично или некорректно, выгляжу вызывающе или разговариваю как-то не так, чтобы люди думали, что ко мне можно выходить с подобными предложениями», — добавила она.

Севиль поделилась своими размышлениями о предложении выступить в нижнем белье на закрытом мероприятии олигарха. Она отметила, что, хотя стремится к финансовому успеху, не готова жертвовать личными границами ради денег.

Несмотря на то что она уже выступала на закрытых мероприятиях с хорошими гонорарами, подобные требования ей не встречались. Артистка подчеркнула, что пять миллионов рублей — это значительная сумма, но такие условия для нее неприемлемы.

По ее словам, после её отказа обсуждение продолжилось в неприятном тоне, и она решила прекратить диалог, пообещав, что может запросить 10 миллионов за молчание. Севиль отметила, что это подействовало. Через пару дней курьер доставил шикарный букет и колье TiffanyCo, стоимостью свыше миллиона рублей.

«Я отказалась от драгоценностей, но приняла цветы, которые были действительно прекрасными. Я могла бы забрать подарок и сказать, что конфликт исчерпан, но не просила его о колье», — заключила она.

Читайте также:

Ни профессии, ни работы: долгожданный сын Нины Сазоновой, который пил, гулял и проигрывал деньги, стал её настоящим мучителем

Неудачный роман с Меньшиковым и семейное счастье с сокурсником: личная история Маргариты Шубиной

Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод
#деньги
#цветы
#певица
#шоу
#статьи
Шеф-повар Ивлев раскрыл любимый семейный рецепт начинки для блинов
26 февраля 2025, 14:31

Фото: iStock/Liliia Bila

Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл свой любимый рецепт начинки для блинов по секретной семейной технологии приготовления.
«Самые любимые блины — с мясом, по фирменному семейному рецепту. Поделюсь! Отвариваем мясо и прокручиваем через мясорубку. Отдельно большое количество лука обжариваем на сливочном масле — когда он готов и доведен до нужной текстуры, вводим туда наше мясо. Все тщательно перемешиваем и обжариваем — важно, чтобы мясо впитало все запахи, ароматы и вкусы масла и лука», — поделился Ивлев в беседе с «Газетой.Ru».

После этого, по его словам, необходимо добавить только соль и перец. В самом конце надо ввести порезанное отварное яйцо и немного поджарить, чтобы хрустело. Подавать готовое блюдо можно со сметаной. По его словам, выходит очень жирно и невероятно вкусно.

Кроме того, Ивлев раскрыл набор продуктов, которые всегда имеются в его холодильнике. Так, в списке есть бездрожжевой хлеб, сливочное масло, несколько разных сыров, пельмени и черная икра.

Ранее шеф-повар также раскрыл секрет своего успеха, заявив, что является отличным профессионалом в своей области, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.

Читайте также:

Диетолог раскрыла, сколько блинов можно съесть в день без вреда для здоровья

Педиатр Одинаева назвала допустимое количество блинов в рационе ребёнка

Диетолог назвала самый вредный вариант для начинки блинов
#хлеб
#мясо
#диетолог
#масло
#икра
#блины
#соль
#повар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никогда не был стеснительным»: Константин Ивлев раскрыл секрет своего успеха
Шеф-повар Константин Ивлев назвал себя очень хорошим брендом
26 февраля 2025, 14:12

Константин Ивлев (Фото: Telegram @IvlevCheff)

Шеф-повар Константин Ивлев без лишней скромности заявил, что считает себя отличным профессионалом в своей области, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.
«Не буду лукавить: я считаю себя весьма неплохим пиарщиком и маркетологом. И работает это, потому что все, что делаю, я делаю для людей. Я пишу книги, шью фартуки, организовываю фестивали, продюсирую шоу и веду программы, чтобы как можно больше людей узнало о новой русской кухне. Я для себя очень хороший бренд», — пояснил Ивлев в интервью «Газете.Ru».

Он также назвал себя прекрасным поваром, хорошим маркетологом и замечательным ведущим.

Кроме того, Ивлев рассказал, что никогда не был стеснительным человеком и всегда отдает себе отчет в том, что говорит. Шеф-повар признался, что получает удовольствие от того, чем занимается, и заряжается энергией от людей, которые его окружают.

Читайте также:

Ксения Бородина эмоционально обратилась к маме своего жениха во время совместного отпуска в Омане

«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм

Бросил жену и любовницу ради новой женщины: неродившиеся дети Александра Буйнова и его бурная личная жизнь
#дети
#книги
#жизнь
#певица
#женщины
#бренд
#шоу
#интервью
#повар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крутила роман со Стасом Пьехой и уволила девушку Сергея Городничего: правда ли звезда «Ландышей» Ника Здорик работала в эскорте?
26 февраля 2025, 13:55

Ника Здорик (Фото: Инстаграм* @nika_zdorik)

Мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» стала невероятно популярна, а исполнительница главной роли, Ника Здорик, находится на пике своей карьеры. Однако вместе с широкой известностью пришли и неприятные сплетни. После расставания со Стасом Пьехой, который старше ее на два десятка лет, часть поклонников засомневалась в роде деятельности девушки. Судачат, что Здорик предоставляет эскорт-услуги. Порой ее агенту звонят люди и напрямую спрашивают, сколько стоит сопровождение артистки в рестораны и сауны.

Знакомство с режиссером

Ника Здорик появилась на свет 16 марта 2001 года в Обнинске (Калужская область) в многодетной семье, где росло пятеро детей. Мама и папа Ники далеки от актерской профессии, поскольку оба обладали техническим складом ума. Однако сама девочка с детства проявляла артистизм и неугомонную энергию. Она ходила на бальные танцы, занималась акробатическим рок-н-роллом, аэробикой, плаванием и вокалом. Еще Здорик добилась огромных успехов в фитнес-аэробике — она стала призёром первенства Европы.

Когда-то в школе Ники проводился праздник, посвященный Международному женскому дню, на котором она выступала вместе с другими ребятами. В зрительном зале сидел Олег Демидов — режиссер местного театра-студии «Деми», выпускниками которого стали такие актеры, как Марк Богатырев и Софья Лебедева. Демидов заметил яркую двенадцатилетнюю девочку с живыми глазами, а Ника тем временем приняла его за хореографа.

После выступления Здорик подошла к нему, чтобы поздороваться, и попросила поставить ей танец. Но тогда режиссер рассмеялся и объяснил, что не имеет отношения к хореографии. Ника не растерялась и объявила, что ей все равно кто он — режиссер или хореограф, девочка лишь хочет с ним поработать. После этого Олег Демидов пригласил Здорик в свою театральную студию, и именно там начался ее путь в мир актерского мастерства.

Ника Здорик (Фото: Инстаграм* @nika_zdorik)

Первые проекты Здорик

Впервые Ника поучаствовала в съемках в возрасте 16 лет, когда снялась в короткометражке «Я молодой» в родном Обнинске. Потом Здорик появилась в «Женьке», которая принесла ей награду на Московском кинофестивале «Будем жить» в категории короткометражного игрового кино за лучшую женскую роль. Спустя некоторое время у Ники появился агент. Здорик начала активно участвовать в кастингах.

Одна «не готовила», другая «вопиюще правильная»: почему у Дмитрия Липскерова не сложились романы с Кориковой, Вилковой и другими
Одна «не готовила», другая «вопиюще правильная»: почему у Дмитрия Липскерова не сложились романы с Кориковой, Вилковой и другими

В 2019 году Ника стала частью проекта «Хор», а через несколько месяцев ее карьера стала развиваться стремительно. Десятиклассницу пригласили на кастинг для проекта «Гардемарины» Светланы Дружининой. Она пробовалась на роль Александры, дочери Ягужинской и Белова.

Ника Здорик (Фото: кадр из фильма «Гардемарины 1787. Война»)


Кстати, Ника никогда не видела первых «Гардемаринов», снятых еще в советское время. Съемки закончились в 2021 году, но фильм зрители смогли увидеть лишь в 2023. За это время Здорик успела окончить школу и подготовиться к поступлению в Щукинское училище.

Однако в день вступительного экзамена Светлана Дружинина не отпустила её со съемок.

«Если ты им нужна, они тебя возьмут», — сказала Дружинина.

И Ника решила сбежать с площадки. В обеденный перерыв кастинг-директор посадил актрису в автомобиль, а потом они поехали в театральный институт. Когда Здорик прибежала в сене, с окровавленными ногами и бутафорской шишкой на лбу, то удивила всех в аудитории. Никто не знал, что Ника снимается в «Гардемаринах».

«Хорошо, что пришла. Иди», — сказали ей члены комиссии.

Ника Здорик и Сергей Городничий (Фото: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»)

«Ландыши. Такая нежная любовь»

2024 год отлично раскачал карьеру Здорик. Она получила ключевую роль в музыкальной мелодраме Александра Карпиловского «Ландыши. Такая нежная любовь». В этом проекте она сыграла дочку олигарха. Жизнь Кати переворачивается с ног на голову, когда она случайным образом знакомится с Лехой Данилиным в провинциальном городке. Эта встреча становится судьбоносной для обоих, и они женятся.

Кинокритик открыл глаза на сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» и назвал киноляпы
Кинокритик открыл глаза на сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» и назвал киноляпы
Создатели «Ландышей. Такая нежная любовь» не ожидали подобного ошеломительного успеха. Когда они увидели результаты и восторженный отклик зрителей после премьеры, то были приятно удивлены. Некоторые задаются вопросом, как Нике Здорик удалось столь натурально сыграть мажорку и передать все её эмоции. Актриса отмечала, что её и героиню Катю не нужно сравнивать, поскольку они очень разные.

«Мы похожи, скажем так, «яркой обложкой», на которую все западают. Она яркий типаж, приезжает из Лондона, в нее тут все влюбляются, за ней гонятся, она такая дерзкая красотка. В этом мы с ней похожи, за мной тоже закрепляется образ красивой мажорки, хотя я не мажорка, а из большой семьи из города Обнинска, где нас пятеро детей», — поделилась Ника.

Пробы на главную роль были весьма напряжёнными, а претенденток уйма. Но продюсер Юрий Сапронов выбрал Здорик, объяснив это тем, что она прекрасно подходит на роль дочки миллиардера внешне.

Ника Здорик (Фото: Инстаграм* @nika_zdorik)

Отношения со Стасом Пьехой

Долгое время Ника не хотела рассказывать о своей личной жизни. Но в конце октября 2022 года актриса поделилась с поклонниками фотографиями из лифта со Стасом Пьехой.

«Ну что за мужчина!», — подписала публикацию Здорик.

Познакомились Стас и Ника случайно — общая знакомая актрисы попросила её забрать после концерта Пьехи, а когда девушка приехала, подруга затащила её в гримёрку к Стасу.

Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине
Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине

Потом Здорик и Пьеха стали делиться совместными романтическими фотографиями, а еще поехали вместе на Мальдивы. Но в 2023 году пара рассталась, о чём Ника рассказала своим фанатам в соцсетях. Спустя некоторое время после расставания с исполнителем в инфополе появились слухи, что Здорик предоставляет эскорт-услуги.

«То, что я встречалась со Стасом Пьехой, факт известный. Когда мы с ним расставались, то моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы», — уточнила актриса.

Стас Пьеха (Фото: Инстаграм* @wolfieha)


Ника уверяла, что подобным никогда не занималась и ей это совсем не интересно.

«И действительно, некоторые актрисы, оказывается, занимаются эскортом, а кого-то сливают. Ну, слава Богу, меня нигде не было», — заявляла Здорик.

Публика не могла поверить, что молодая особа из Обнинска могла крутить роман с таким популярным певцом, как Стас Пьеха.

Еще оказалось, что во время съёмок «Ландышей» из-за Ники уволили ассистентку. Она встречалась с Сергеем Городничевым, исполнившим роль Лёхи Данилина, и подругой помощницы актрисы, которая пожаловалась на Здорик. Сергей был потрясён поступком коллеги и отметил, что в подобной ситуации он поступил бы иначе. Сейчас Ника не состоит в романтических отношениях, девушка полностью сосредоточена на карьере.

Читайте также:

Бросил жену и любовницу ради новой женщины: неродившиеся дети Александра Буйнова и его бурная личная жизнь

Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода

Ни профессии, ни работы: долгожданный сын Нины Сазоновой, который пил, гулял и проигрывал деньги, стал её настоящим мучителем

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#статьи
#отношения
#актриса
#сериал
#съёмки
#режиссёр
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ксения Бородина эмоционально обратилась к маме своего жениха во время совместного отпуска в Омане
26 февраля 2025, 13:49

Фото: Telegram @borodylia080

Ксения Бородина и её будущий супруг Николай Сердюков сейчас отдыхают в Омане вместе с мамами. Телеведущая эмоционально обратилась к маме жениха в день её рождения.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что у неё сложились прекрасные отношения с будущей свекровью.

«Уважаемая Ольга! Примите мои самые сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Спасибо вам за вашу доброту, за теплые слова и всегда хорошее настроение», – написала Ксения.
Николай Сердюков с мамой (фото: Instagram* @borodylia)

Также Ольга уже подружилась с мамой Ксении Инной. Бородина опубликовала несколько фото и видео, на которых показала досуг женщин, которые, несмотря на разные характеры, быстро сблизились. На одном из роликов мамы будущих супругов играют в шахматы.

Читайте также:

Ксения Бородина показала будущую свекровь на семейном отдыхе в Омане

Ксении Бородиной вернули бриллиантовую подвеску, которую она пыталась найти с помощью полиции

«У меня только машина и эго»: Сердюков раскрыл, будет ли у них с Бородиной брачный контракт
#досуг
#видео
#шахматы
#фото
#отношения
#семья
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм
26 февраля 2025, 13:11

МакSим (фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим рассказала, что получила предложение снять фильм о себе.
«Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», – поделилась певица в беседе с KP.RU.
В настоящее время подробности съёмок неизвестны.

Также МакSим начала работу над второй книгой. Первая автобиография под названием «Это же я» появилась на полках книжных магазинов в 2016 году.

Напомним, что 13 июля 2023 года Марина Максимова (настоящее имя певицы) выпустила видеообращение, в котором рассказала о своём алкоголизме. Она объяснила, что после перенесённой тяжёлой болезни слишком рано начала гастролировать и пыталась поддержать себя с помощью алкоголя. После этого она боролась с зависимостью в реабилитационной клинике.

21 марта 2024 года МакSим взяла паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. 17 июня прошлого года она впервые за долгое время вышла на сцену.

Читайте также:

«Кормили с ложечки и окружали любовью»: МакSим поблагодарила всех, кто помог ей справиться с зависимостью

«Я тебя не забуду»: МакSим рассказала о тяжелой утрате

Кашалоты вместо алкоголя: Нарколог прокомментировал новую зависимость певицы МакSим
#певица
#нарколог
#болезни
#фильм
#съёмки
#алкоголизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате