Купленная победа, колье Tiffany&Co, «голое» шоу за 5 млн для олигарха и 10 млн за молчание: чем еще удивит солистка Artik Asti?

Севиль Велиева (Фото: ВКонтакте @sevilledaily)
Солистка группы Artik Asti, Севиль Велиева, имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше 1 500 000 миллиона рублей.
Какие последние новости появились о ней? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Отец, в частности, планировал, что Севиль станет профессиональной спортсменкой, и записал ее в школу единоборств. Она даже выступала за сборную Украины, но из-за травмы была вынуждена оставить спортивную карьеру.
Несмотря на то что ей не удалось дойти до финала, Севиль продолжила свою музыкальную карьеру, выпуская авторские песни и участвуя в различных конкурсах.
Когда стало известно о распаде группы Artik Asti, ее основатель Артем Умрихин заявил, что это не конец коллектива, и вскоре он найдет новую коллегу. Первый совместный трек «Гармония» музыканты выпустили в январе 2022 года.
Велиева в своем райдере запретила включать песни Artik Asti в автомобиле, а водителям запрещено курить. Если выход артиста на сцену задерживается по вине организатора, ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую минуту задержки.
Севиль, скрывающаяся под костюмом Енота. В ответ на предположение Дворцова о «проплате» ее победы, Велиева с юмором отметила, что не принимает участия в слухах.
Дресс-код был оглашен, они хотели, чтобы она выступила в нижнем белье. Певица, естественно, отказалась, и тогда первоначальный гонорар в три миллиона рублей увеличили до пяти.
Артистка отметила, что подобное предложение поступало к ней полтора года назад, тогда она решила воспринять это как комплимент. Однако, когда ситуация повторилась, она была в шоке.
Севиль поделилась своими размышлениями о предложении выступить в нижнем белье на закрытом мероприятии олигарха. Она отметила, что, хотя стремится к финансовому успеху, не готова жертвовать личными границами ради денег.
Несмотря на то что она уже выступала на закрытых мероприятиях с хорошими гонорарами, подобные требования ей не встречались. Артистка подчеркнула, что пять миллионов рублей — это значительная сумма, но такие условия для нее неприемлемы.
По ее словам, после её отказа обсуждение продолжилось в неприятном тоне, и она решила прекратить диалог, пообещав, что может запросить 10 миллионов за молчание. Севиль отметила, что это подействовало. Через пару дней курьер доставил шикарный букет и колье TiffanyCo, стоимостью свыше миллиона рублей.
Читайте также:
Ни профессии, ни работы: долгожданный сын Нины Сазоновой, который пил, гулял и проигрывал деньги, стал её настоящим мучителем
Неудачный роман с Меньшиковым и семейное счастье с сокурсником: личная история Маргариты Шубиной
Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод
Детство и спортивная карьераСевиль появилась на свет в Ташкенте в 1992 году. Когда ей исполнилось три года, семья переехала в Симферополь. Уже в детстве девочка осознала, что хочет заниматься музыкой, однако ее родители не поддерживали это стремление.
Отец, в частности, планировал, что Севиль станет профессиональной спортсменкой, и записал ее в школу единоборств. Она даже выступала за сборную Украины, но из-за травмы была вынуждена оставить спортивную карьеру.
«Покажу моменты, о которых не могла рассказать»: певица МакSим планирует снять автобиографический фильм
Большая сценаСевиль впервые вышла на сцену, участвуя в украинских шоу «Суперзвезда» и «Х-фактор». Российская аудитория узнала о ней благодаря третьему сезону шоу «Голос», где она исполнила песню Бейонсе «Listen» на слепом прослушивании. К ее выступлению сразу повернулись Дима Билан и Леонид Агутин, она выбрала команду Агутина.
«Хочу сказать, что я с самого начала не строила иллюзий. Я шла на «Голос» не за победой или контрактом с продюсером. Я шла показать себя, набраться опыта, наполнить портфолио красивыми выступлениями. И сделала это. Есть формат шоу, а мы, участники, принимаем условия игры, приходим и заполняем эфир. И на этом все. Не стоит ожидать от таких проектов чего-то сверхъестественного», — делилась она.
Несмотря на то что ей не удалось дойти до финала, Севиль продолжила свою музыкальную карьеру, выпуская авторские песни и участвуя в различных конкурсах.
Когда стало известно о распаде группы Artik Asti, ее основатель Артем Умрихин заявил, что это не конец коллектива, и вскоре он найдет новую коллегу. Первый совместный трек «Гармония» музыканты выпустили в январе 2022 года.
Долг Севиль перед налоговой и райдерГруппа сейчас переживает непростые времена из-за отсутствия концертов. У солистки Artik Asti накопился долг перед налоговой службой в размере 1 587 235 рублей.
РайдерАртисты требуют 6 миллионов рублей за 45-минутное выступление, а в их райдере указаны две гримерки, виски Macallan и шампанское Moët Chandon. Помимо этого, мясные, сырные и фруктовые закуски.
Велиева в своем райдере запретила включать песни Artik Asti в автомобиле, а водителям запрещено курить. Если выход артиста на сцену задерживается по вине организатора, ему придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую минуту задержки.
Победа на шоуПродюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что победа певицы Севиль Велиевой в пятом сезоне шоу «Маска» могла быть куплена. Он отметил, что артистка не всегда справляется с определенными моментами исполнения на сцене.
«Севиль действительно заслужила победу, она талантлива. Возможно, кто-то заплатил деньги, чтобы она стала победительницей сезона», — заявил продюсер.
Севиль, скрывающаяся под костюмом Енота. В ответ на предположение Дворцова о «проплате» ее победы, Велиева с юмором отметила, что не принимает участия в слухах.
«Прекрасно, я никогда не вовлекаюсь в сплетни, даже если это касается моего продюсера. Это все "правда", все "правда"», — с улыбкой сказала Севиль.
Алкоголизм, измены и разлад с детьми: непростая судьба вдовы Басова Валентины Титовой и настоящая причина развода
Олигарх предложил ей выступить за пять миллионов рублейВыступая как на концертных площадках, так и на корпоративах и других частных праздниках, артистка рассказала, что несколько недель назад к ней обратились представители известного олигарха с предложением выступить на закрытом мероприятии.
Дресс-код был оглашен, они хотели, чтобы она выступила в нижнем белье. Певица, естественно, отказалась, и тогда первоначальный гонорар в три миллиона рублей увеличили до пяти.
Артистка отметила, что подобное предложение поступало к ней полтора года назад, тогда она решила воспринять это как комплимент. Однако, когда ситуация повторилась, она была в шоке.
«Если честно, все это надоело: я не считаю, что веду себя неприлично или некорректно, выгляжу вызывающе или разговариваю как-то не так, чтобы люди думали, что ко мне можно выходить с подобными предложениями», — добавила она.
Севиль поделилась своими размышлениями о предложении выступить в нижнем белье на закрытом мероприятии олигарха. Она отметила, что, хотя стремится к финансовому успеху, не готова жертвовать личными границами ради денег.
Несмотря на то что она уже выступала на закрытых мероприятиях с хорошими гонорарами, подобные требования ей не встречались. Артистка подчеркнула, что пять миллионов рублей — это значительная сумма, но такие условия для нее неприемлемы.
По ее словам, после её отказа обсуждение продолжилось в неприятном тоне, и она решила прекратить диалог, пообещав, что может запросить 10 миллионов за молчание. Севиль отметила, что это подействовало. Через пару дней курьер доставил шикарный букет и колье TiffanyCo, стоимостью свыше миллиона рублей.
«Я отказалась от драгоценностей, но приняла цветы, которые были действительно прекрасными. Я могла бы забрать подарок и сказать, что конфликт исчерпан, но не просила его о колье», — заключила она.
Читайте также:
Ни профессии, ни работы: долгожданный сын Нины Сазоновой, который пил, гулял и проигрывал деньги, стал её настоящим мучителем
Неудачный роман с Меньшиковым и семейное счастье с сокурсником: личная история Маргариты Шубиной
Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод
Дарья Осипова