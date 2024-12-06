Шнуров назвал себя преподавателем кармических уроков

Сергей Шнуров (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров иронично заявил, что является не учеником кармических уроков, а преподавателем. Так он ответил на вопрос журналиста об извлеченных кармических уроках. Исполнитель также признался, что на самом деле в карму не верит.
«Я не верю в карму, никаких уроков не может быть, я уже не ученик, я скорей преподаватель», — поделился артист в беседе с корреспондентом NEWS.ru.Недавно стало известно, что 51-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с супругой Ольгой Абрамовой, дочерью уральского бизнесмена и миллиардера Валерия Абрамова, после шести лет брака. О том, что стало причиной разлада в семье и какое имущество намерены делать супруги — в материале «Радио 1».
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