Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отменённые концерты

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Музыкант Сергей Шнуров, основатель и бессменный фронтмен группы «Ленинград», вернул организаторам деньги за отменённые в Москве и Санкт-Петербурге концерты. Сумма составила 165 миллионов рублей.
Выступления группы должны были состояться осенью 2023 года на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена», сообщает телеграм-канал Mash. Лидер «Ленинграда» получил за оба концерта авансы в сумме 140 миллионов рублей, которые после отмены шоу не вернул.
Изначально московский суд оставил деньги артисту. Но сегодня Арбитражный суд встал на сторону главы корпорации PMI, занимавшейся организацией концертов, Евгения Филькенштейна. В итоге он получил со Шнурова 140 миллионов рублей ранее выплаченных авансов плюс 25 миллионов рублей процентов.
Сам продюсер заявил, что деньги получены и инцидент исчерпан, а его компания готова продолжать сотрудничество со Шнуровым и группой «Ленинград».
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Изначально московский суд оставил деньги артисту. Но сегодня Арбитражный суд встал на сторону главы корпорации PMI, занимавшейся организацией концертов, Евгения Филькенштейна. В итоге он получил со Шнурова 140 миллионов рублей ранее выплаченных авансов плюс 25 миллионов рублей процентов.
Сам продюсер заявил, что деньги получены и инцидент исчерпан, а его компания готова продолжать сотрудничество со Шнуровым и группой «Ленинград».
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Александр Бойцов