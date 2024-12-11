Шнуров вернул организаторам 165 миллионов рублей за отменённые концерты

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Музыкант Сергей Шнуров, основатель и бессменный фронтмен группы «Ленинград», вернул организаторам деньги за отменённые в Москве и Санкт-Петербурге концерты. Сумма составила 165 миллионов рублей.