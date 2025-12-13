Шнуров возвращается на сцену с концертом на 171 миллион рублей
Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», возвращается на концертную сцену с большим шоу, которое состоится летом 2026 года в Москве.
Это событие обещает стать одним из главных музыкальных мероприятий сезона, ведь по подсчётам «Звездача», при условии полного солдаута организаторы смогут собрать более 171 миллиона рублей всего за один вечер.
Билеты на концерт будут стоить от 3800 до 20 000 рублей, что позволяет как обычным поклонникам, так и более состоятельным фанатам увидеть выступление в разных форматах. Поклонников ждёт энергичное шоу с фирменным шнуровским юмором, яркой сценографией и хитовыми композициями группы.
Возвращение Шнурова обещает стать настоящим праздником для фанатов «Ленинграда», которые давно ждали возможности снова услышать любимые песни вживую.
