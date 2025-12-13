Шнуров возвращается на сцену с концертом на 171 миллион рублей

13 декабря 2025, 14:37

Сергей Шнуров организует масштабное шоу летом 2026 года

Сергей Шнуров (Фото: Telegram / @LeningradShnurov)

Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», возвращается на концертную сцену с большим шоу, которое состоится летом 2026 года в Москве.