«Васю в дырявых трусах?»: Водонаева жёстко вступилась за Рудову

13 декабря 2025, 14:12

Алёна Водонаева ответила хейтерам, раскритиковавшим требования Натальи Рудовой

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева резко отреагировала в своём блоге на волну критики, обрушившуюся на Наталью Рудову после её откровенных слов о личной жизни.





Напомним, актриса заявила, что хочет видеть рядом молодого, привлекательного и финансово самостоятельного мужчину — и это вызвало бурное недовольство в соцсетях.



Водонаева посчитала такую реакцию несправедливой и высказалась в поддержку Рудовой в своём телеграм-канале. По мнению Алёны, нет ничего странного в том, что взрослые и состоявшиеся люди ищут партнёра, соответствующего их уровню и образу жизни.





«Почему такое огромное количество комментаторов удивляется простой истине — мужчина должен соответствовать женщине, а женщина должна соответствовать мужчине. Тем более когда речь идёт о взрослых людях. Кого, по мнению критиков, должна хотеть видеть рядом с собой красивая, взрослая, самодостаточная девушка, которая все в своей жизни сама заработала и создала? «Васю в дырявых трусах»?» — эмоционально отметила Водонаева.