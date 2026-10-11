Сходившие на концерт Макса Коржа в Германии оказались задержаны

11 октября 2026, 19:05

DPA: во Франкфурте задержали 63 человек после концерта Макса Коржа

Макс Корж (Фото: Инстаграм*/maxkorzhmus)

Выступление белорусского рэпера Макса Коржа во Франкфурте обернулось задержанием 63 человек. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.