Сходившие на концерт Макса Коржа в Германии оказались задержаны
Выступление белорусского рэпера Макса Коржа во Франкфурте обернулось задержанием 63 человек. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
Концерт прошел 10 октября на стадионе Deutsche Bank Park, его посетили около 27 тысяч зрителей. Еще до начала выступления при досмотре на входе полицейские не позволили пронести большое количество пиротехники, а 25 человек с запрещенными предметами не допустили на стадион.
После концерта в окрестностях арены поклонники снова использовали пиротехнику и запускали фейерверки. Кроме того, между посетителями происходили конфликты и драки, а некоторые из них оказали сопротивление правоохранителям.
До этого зрители массово пожаловались на ослепившее их освещение на концерте российского певца Сергея Лазарева.
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