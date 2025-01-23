«В чем мать родила»: Лазарев рассказал пикантные подробности встречи с Дуа Липой

Сергей Лазарев наслаждается заслуженным отпуском, путешествуя по Латинской Америке. После посещения Бразилии и Аргентины, певец прибыл в Чили, где остановился в роскошном отеле. Как оказалось, в это же время там находилась и Дуа Липа, занятая съемками рекламы.