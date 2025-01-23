«В чем мать родила»: Лазарев рассказал пикантные подробности встречи с Дуа Липой

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)
Сергей Лазарев наслаждается заслуженным отпуском, путешествуя по Латинской Америке. После посещения Бразилии и Аргентины, певец прибыл в Чили, где остановился в роскошном отеле. Как оказалось, в это же время там находилась и Дуа Липа, занятая съемками рекламы.
Сергей поделился этой новостью со своими подписчиками и в шутливой форме заявил, что собирается найти Дуа Липу, чтобы представить себя как «суперзвезду из России». Однако вскоре он признался, что это была всего лишь шутка, и не собирается беспокоить знаменитость.
Тем не менее, судьба свела их: они случайно встретились у бассейна.
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Тем не менее, судьба свела их: они случайно встретились у бассейна.
«Только что вот в таком состоянии, вот в таком виде встретил Дуа Липу у бассейна. Ну да, сразу ее очаровал, сразу во всей красе. Весь какой есть, в чем мать родила фактически. Короче... Накаркал себе», — рассказал артист на своей странице в социальной сети.Ранее сообщалось, что популярная телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась на Лазарева за слова о возрасте и фотофильтрах. Подробнее о конфликте знаменитостей читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова