SHOT: актеру Сергею Белоголовцеву понадобилась помощь медиков после инфаркта

Сергей Белоголовцев (Фото: Инстаграм* @sergey_belogolo)
Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев нуждался в помощи медиков после инфаркта, сообщил Телелеграм-канал SHOT.
В августе 2024 года артист перенес инфаркт мозга и все еще восстанавливается после произошедшего.
Уточнялось, что в последнее время у 61-летнего актера усилилась отдышка и появилась слабость. Из-за этого Белоголовцев обратился в одну из московских клиник для прохождения реабилитации.
Близкие Сергея отметили, что артист чувствует себя прекрасно и не испытывает никаких проблем.
Стоит напомнить, что в декабре 2024 года Сергей Белоголовцев лег в больницу на операцию по удалению аппендицита.
Сергей Белоголовцев принимал участие в съемках многих сериалов, в том числе в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», «Ворониных» и других.
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Уточнялось, что в последнее время у 61-летнего актера усилилась отдышка и появилась слабость. Из-за этого Белоголовцев обратился в одну из московских клиник для прохождения реабилитации.
Близкие Сергея отметили, что артист чувствует себя прекрасно и не испытывает никаких проблем.
Стоит напомнить, что в декабре 2024 года Сергей Белоголовцев лег в больницу на операцию по удалению аппендицита.
Сергей Белоголовцев принимал участие в съемках многих сериалов, в том числе в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», «Ворониных» и других.
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Ольга Енгалычева