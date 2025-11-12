Shot: Михаил Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн руб.
Актер Михаил Ефремов продал свою квартиру в Хамовниках, оцененную в 140 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Знаменитое жилье площадью 150 квадратных метров он переписал на бывшую жену Софью Кругликову. Этот шаг поможет избежать судебных разбирательств во время развода. Квартира находится в историческом доме на Плотниковом переулке. Именно здесь артист находился под домашним арестом после скандальной аварии.
Кроме того, Ефремов передал половину доли своей квартиры на Тверской улице. Это жилье он унаследовал от дяди в 2023 году.
В июле Ефремов подарил квартиру семье Громовых, ухаживавшей за больным дядей артиста. Актер в течение нескольких лет судился за наследство родственника, но после выхода из колонии пересмотрел свое решение, оформил дарственную и даже оплатил нотариуса.
Читайте также: