Shot: Михаил Ефремов избавился от части московской недвижимости на 200 млн руб.

12 ноября 2025, 10:38

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов продал свою квартиру в Хамовниках, оцененную в 140 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.