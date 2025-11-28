SHOT: Моргенштерн* запретил флаг Украины на своих концертах
Моргенштерн* запретил использование флага Украины на своих концертах.
Как сообщает SHOT, накануне у Алишера состоялось выступление в испанском городе Аликанте. Один из зрителей начал поднимать украинский флаг, на что оперативно отреагировал охранник.
Сотрудник службы безопасности забрал у него символику и убрал её со сцены.
У 27-летнего Алишера Моргенштерна*, помимо российского, также есть израильское гражданство. Недавно ему закрыли въезд в Литву на десять лет из-за высказываний о президенте России Владимире Путине.
Читайте также: