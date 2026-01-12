SHOT: на участке Ларисы Долиной в Подмосковье есть секретный пруд

12 января 2026, 12:03

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

На участке Ларисы Долиной в Подмосковье обнаружили искусственный пруд. Теперь законность его появления проверит прокуратура, пишет телеграм-канал SHOT.