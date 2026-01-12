Достижения.рф

SHOT: на участке Ларисы Долиной в Подмосковье есть секретный пруд

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

На участке Ларисы Долиной в Подмосковье обнаружили искусственный пруд. Теперь законность его появления проверит прокуратура, пишет телеграм-канал SHOT.



В материале СМИ говорится, что заявление в надзорное ведомство подал саратовский предприниматель Глеб Рыськов. По его словам, на территории рядом с ручьём на севере области якобы обустроили водоём площадью около 230 квадратов в зоне защищённой прибрежной полосы.

Рыськов утверждает, что на такие работы артистке не выдавали разрешений, и называет строительство самовольным.

Заявитель просит провести проверку, при наличии нарушений привлечь Долину к административной ответственности и обязать устранить последствия. В частности, речь идет о том, чтобы убрать объект с береговой линии, ликвидировать пруд и восстановить рельеф и почвенный слой.

Также SHOT упоминает, что на участке располагается дом, который, по утверждению источника, в течение 12 лет не облагался налогами.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 1 0 0 0