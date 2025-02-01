SHOT: У актера из «Папиных дочек» серьезные проблемы со здоровьем

Сергей Фролов (Фото: соцсети)
Актеру «Папиных дочек» Сергею Фролову необходима срочная медицинская помощь. После ампутации пальцев ноги у него началось поражение костей, артист с трудом передвигается.
50-летний актер пожаловался на острые боли в ноге, у него воспалилась послеоперационная рана на стопе — результат старой травмы, сообщает SHOT. В 2020 году у актера образовался натоптыш, который воспалился, и в итоге врачи были вынуждены ампутировать почти все пальцы на ноге.
Раны периодически воспаляются, в настоящий момент из-за серьезного ухудшения врачи рекомендовали Фролову лечение в стационаре, от которого он отказался и продолжает играть в спектаклях.
Сергей Фролов сыграл профессора психологии Зубчинского в «Папиных дочках», также снимался в сериалах «Сестры», «Грозовые ворота» и «Кибердеревня.
Читайте также:
У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей
Умер известный актер из фильма «Бумер»
«Совершенно вас не слышу»: звезда «Глухаря» прокомментировал потерю слуха
Раны периодически воспаляются, в настоящий момент из-за серьезного ухудшения врачи рекомендовали Фролову лечение в стационаре, от которого он отказался и продолжает играть в спектаклях.
Сергей Фролов сыграл профессора психологии Зубчинского в «Папиных дочках», также снимался в сериалах «Сестры», «Грозовые ворота» и «Кибердеревня.
Читайте также:
У Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей
Умер известный актер из фильма «Бумер»
«Совершенно вас не слышу»: звезда «Глухаря» прокомментировал потерю слуха
Александр Бойцов