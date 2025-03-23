SHOT: у музыкантов «Дискотеки Аварии» задолженность перед приставами

Музыканты «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов задолжали приставам, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что речь идет о «смешном штрафе» ГИБДД за 2023 год. За пару лет к нему прибавился сбор в десять тысяч рублей, добавляют обозреватели.