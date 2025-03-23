SHOT: у музыкантов «Дискотеки Аварии» задолженность перед приставами

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko
Музыканты «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов задолжали приставам, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что речь идет о «смешном штрафе» ГИБДД за 2023 год. За пару лет к нему прибавился сбор в десять тысяч рублей, добавляют обозреватели.
При этом доходы группы, согласно посту, растут. Таким образом, в конце прошлого года стоимость выступлений музыкального коллектива выросла на один миллион рублей, а за корпоратив «Дискотека Авария» берет 4,8 миллиона рублей.
Также известно, что в 2018 году Рыжов не мог покинуть страну из-за проблем с долгами. Тогда он собирался на семейный отдых в Италию. Долг перед налоговой тогда составлял примерно сто тысяч рублей.
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Также известно, что в 2018 году Рыжов не мог покинуть страну из-за проблем с долгами. Тогда он собирался на семейный отдых в Италию. Долг перед налоговой тогда составлял примерно сто тысяч рублей.
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