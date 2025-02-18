Скандал в семье Волочковой из-за свадьбы дочери

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова мечтает устроить для дочери роскошную свадьбу, а вот нынешняя жена бывшего мужа балерины, мачеха Ариадны, заявила, что молодые пышного праздника не хотят, чем вызвала бурное недовольство 49-летней артистки.
О том, что дочь Волочковой собирается замуж стало известно в январе. Тогда она пришла на день рождения мамы в сопровождении возлюбленного Никиты, а на руке у нее сверкало помолвочное кольцо. Позже стало известно, что предложение руки и сердца девушка получила уже давно, а сейчас пара активно готовится к предстоящей свадьбе, которая пройдет 26 апреля в Питере в особняке Мясникова. Торжество обойдется в примерно в 10 млн рублей, оплачивать его будет Волочкова в качестве подарка молодым. Балерина мечтает о царской свадьбе для дочери.
Однако в дело вмешалась Елена Николаева, жена бывшего мужа балерины и по совместительству мачеха Ариадны. По ее словам, влюбленные хотят отметить свадьбу скромно и без излишеств, пишет KP.RU.
Анастасия была очень возмущена тем, что Елена лезет не в свои дела, и посоветовала ей заниматься своими детьми.
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Однако в дело вмешалась Елена Николаева, жена бывшего мужа балерины и по совместительству мачеха Ариадны. По ее словам, влюбленные хотят отметить свадьбу скромно и без излишеств, пишет KP.RU.
Анастасия была очень возмущена тем, что Елена лезет не в свои дела, и посоветовала ей заниматься своими детьми.
«Во-первых, Елена Николаева никакого отношения к моей дочери не имеет. Она жена — моего бывшего мужа, и пусть они живут. Ариша убежала из той квартиры и живет со своим женихом, потому что она — чужой там человек. У жены моего бывшего мужа двое своих детей. Пусть она ими занимается. Ей какое дело до свадьбы моей дочери?» — сокрушается Волочкова.Она подчеркнула, что у Ариадны будет «дворцовая» свадьба, как некогда была у самой балерины.
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Элина Позднякова