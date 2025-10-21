Стас Барецкий заявил о намерении сменить фамилию на Галкин*

21 октября 2025, 10:42

Стас Барецкий (фото: Instagram** / bareckiy_stas)

Российский шоумен Стас Барецкий сообщил, что собирается взять фамилию комика Максима Галкина* и официально изменить свои документы. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.





Он заявил, что Стаса Барецкого больше не будет, вместо него будет Стас Максим Галкин*. Артист добавил, что уже оформляет необходимые документы. По словам Барецкого, он не видит препятствий со стороны закона, несмотря на то что Галкин* утверждал, будто запатентовал своё имя.

«Максим Галкин* говорит, что запатентовал свое имя. Да ничего подобного. Я могу хоть 10 Максимов Галкиных к нему привезти и спросить, а как быть с ними. Я сейчас занимаюсь документами и беру фамилию Максим Галкин*», — сказал Барецкий.

«Мы договорились об этом с Аллой Пугачевой, чтобы мы были вместе. Она боится, что ее будут осуждать, что она якобы оказалась неверна Галкину*. А тут как ее обвинят, если я тоже буду Максимом Галкиным? Подвоха не будет, она продолжит жить с Максимом Галкиным, только со мной, в великой России. Будет работать на ферме, вести хозяйство в огородах», — добавил артист.