«Зашёл к тебе домой и топчет ногами»: Барановская о массовых взломах аккаунтов звёзд
Юлия Барановская высказалась о проблеме взломов соцсетей российских звёзд
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала массовые взломы аккаунтов российских звёзд. Об этом сообщает Super.
На премьере шоу «Форт. Возвращение легенды» она выразила сочувствие всем, кто пострадал от действий злоумышленников.
«Поэтому я желаю им всем скорейшего восстановления своих аккаунтов и возврата своей аудитории. Искренне, от души», — отметила Барановская.Телеведущая добавила, что подобные вторжения в личное пространство ощущаются так, будто кто-то «зашёл к тебе домой и топчет ногами».