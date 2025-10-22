Достижения.рф

«Зашёл к тебе домой и топчет ногами»: Барановская о массовых взломах аккаунтов звёзд

Юлия Барановская высказалась о проблеме взломов соцсетей российских звёзд
Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала массовые взломы аккаунтов российских звёзд. Об этом сообщает Super.



На премьере шоу «Форт. Возвращение легенды» она выразила сочувствие всем, кто пострадал от действий злоумышленников.

«Поэтому я желаю им всем скорейшего восстановления своих аккаунтов и возврата своей аудитории. Искренне, от души», — отметила Барановская.
Телеведущая добавила, что подобные вторжения в личное пространство ощущаются так, будто кто-то «зашёл к тебе домой и топчет ногами».

