«Штампики не спасают никогда»: Стала известна новая позиция Бузовой о замужестве
Певица Ольга Бузова рассказала об эволюции своего отношения к браку
Певица Ольга Бузова высказалась о браке на красной дорожке Big Love Show 2026. Ольга рассказала журналистам, что её взгляд на официальный брак сильно изменился.
Бузова пояснила, что в молодости считала штамп в паспорте обязательным условием для серьёзных отношений. Такую позицию, по словам певицы, ей привила семья.
«Сначала я считала, что штамп это — обязательно, потому что я выросла в такой семье. Нет, если ты гуляешь с девочкой, будь добр, официально зарегистрируй это в брак. Это про серьёзность», — сказала Ольга.Со временем артистка пришла к другому выводу. Она заявила, что формальности не гарантируют вечную любовь.
«Штампики не спасают отношения никогда», — подчеркнула Бузова.Сейчас её позиция стала мягче. Певица не отрицает брак, но считает, что он нужен только тогда, когда оба партнёра искренне этого хотят.