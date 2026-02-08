Григорий Лепс заявил о разочаровании в любви вскоре после разрыва с Авророй Кибой

08 февраля 2026, 03:45

Григорий Лепс (Фото: Instagram* @gvleps)

Певец Григорий Лепс заявил о своём полном разочаровании в любви после расставания с Авророй Кибой. Об этом он высказался в ходе концерта, посвящённого юбилею Аниты Цой.





Артист эмоционально признался, что потерял интерес к сердечным делам на ближайшее время. В 2026 году он собирается думать исключительно о деньгах и о собственном благосостоянии, которое намерен увеличить.





«Что же касается любви, да… катись оно всё. (...) Наше (мужчин) время еще настанет!», — приводит Super.ru слова Лепса.