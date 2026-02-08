Григорий Лепс заявил о разочаровании в любви вскоре после разрыва с Авророй Кибой
Певец Григорий Лепс заявил о своём полном разочаровании в любви после расставания с Авророй Кибой. Об этом он высказался в ходе концерта, посвящённого юбилею Аниты Цой.
Артист эмоционально признался, что потерял интерес к сердечным делам на ближайшее время. В 2026 году он собирается думать исключительно о деньгах и о собственном благосостоянии, которое намерен увеличить.
«Что же касается любви, да… катись оно всё. (...) Наше (мужчин) время еще настанет!», — приводит Super.ru слова Лепса.Согласно материалу издания, есть вероятность, что этой весной артист не поздравит женщин с 8 марта. Судя по всему, на него сильно повлиял разрыв с молодой девушкой. Хотя Киба сообщила, что их отношения завершаются с чувством признательности и взаимного уважения, далеко не все фанаты Лепса в это верят.
