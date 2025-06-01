«Штрафы приходят»: на Прохора Шаляпин ополчилась соседка из-за его заброшенного особняка

01 июня 2025, 19:27

На Прохора Шаляпин ополчилась соседка из-за его заброшенного особняка

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Соседка Прохора Шаляпина ополчилась на него из-за заброшенного особняка.





Шоумен признался, что конфликтует с соседями, которые требуют, чтобы он навёл порядок на своём участке. В противном случае одна из них угрожает обратиться в контролирующие органы и добиться наложения штрафов.



Шаляпин подчеркнул, что его участок в Подмосковье, который он когда-то решил приобрести, мешает соседям. Артист не скрывает, что не успел наладить быт и уют дома, поскольку находится в постоянных разъездах. В результате, жильё пустует, а территория быстро зарастает.





«Дом пока стоит. Ещё траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там – надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: "У тебя там трава, я вызываю…" Сейчас же за это штрафы приходят. Там ещё какая-то трава опасная, которая заходит и на её участок», – объяснил Шаляпин в шоу «Звезды сошлись».