«Штрафы приходят»: на Прохора Шаляпин ополчилась соседка из-за его заброшенного особняка
На Прохора Шаляпин ополчилась соседка из-за его заброшенного особняка
Соседка Прохора Шаляпина ополчилась на него из-за заброшенного особняка.
Шоумен признался, что конфликтует с соседями, которые требуют, чтобы он навёл порядок на своём участке. В противном случае одна из них угрожает обратиться в контролирующие органы и добиться наложения штрафов.
Шаляпин подчеркнул, что его участок в Подмосковье, который он когда-то решил приобрести, мешает соседям. Артист не скрывает, что не успел наладить быт и уют дома, поскольку находится в постоянных разъездах. В результате, жильё пустует, а территория быстро зарастает.
«Дом пока стоит. Ещё траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там – надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: "У тебя там трава, я вызываю…" Сейчас же за это штрафы приходят. Там ещё какая-то трава опасная, которая заходит и на её участок», – объяснил Шаляпин в шоу «Звезды сошлись».Шоумен добавил, что сейчас его дом действительно выглядит пугающе и напоминает фильм ужасов.