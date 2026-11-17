Шубы с необычным принтом и леопардовые джинсы: стало известно, сколько стоят вещи от Ханны
Певица Ханна продолжает развивать собственный fashion-бизнес и предлагает поклонникам приобрести одежду из коллекции своего бренда. В ассортименте представлены модели верхней одежды, брюки, джинсы и комплекты для повседневных образов. Цены на некоторые позиции достигают 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Среди самых дорогих товаров — две укороченные шубы. Одна из них стоит 25 тысяч рублей, а другая привлекает внимание необычным принтом, напоминающим коровью расцветку. За неё покупателям также придётся заплатить 25 тысяч рублей.
Кроме того, в коллекции можно найти брюки из экокожи за 14 тысяч рублей. Комплект, состоящий из лонгслива и лосин, обойдётся в 12 тысяч рублей, а джинсы с леопардовым принтом стоят 10 тысяч.
Ханна предлагает поклонникам не только поддержать её fashion-проект, но и приобрести вещи из собственного ассортимента певицы. Стоимость представленных моделей варьируется от 10 до 25 тысяч рублей.
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