17 ноября 2026, 12:01

Ханна продаёт вещи собственного бренда по цене до 25 тысяч рублей

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Певица Ханна продолжает развивать собственный fashion-бизнес и предлагает поклонникам приобрести одежду из коллекции своего бренда. В ассортименте представлены модели верхней одежды, брюки, джинсы и комплекты для повседневных образов. Цены на некоторые позиции достигают 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».