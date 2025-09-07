Шуфутинский раскрыл свое отношение к Розенбауму

07 сентября 2025, 16:44

Шуфутинский назвал Розенбаума ярчайшей звездой российской эстрады

Михаил Шуфутинский (Фото: Telegram @ mikhail_shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский высоко оценил творчество Александра Розенбаума после премьеры спектакля «Вальс-бостон».





Напомним, 4 сентября в Театре Эстрады состоялась премьера мюзикла-откровения «Вальс-бостон». Мероприятие посетили Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Наташа Королева, Тарзан, Владимир Познер и другие звёзды российского шоу-бизнеса.



В мюзикле рассказывается история студента-медика, который случайно спасает не того человека. Это событие запускает цепочку невероятных событий и испытаний для главного героя.





«Розенбаум — это один из ярчайших артистов как в этом жанре, так и вообще в нашей современной российской песне. Что еще можно сказать? Все другие слова излишни», — сказал Шуфутинский «Газете.Ru».