Шуфутинский требует от организаторов концертов внимания к гигиене гримерки
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский продолжает оставаться одним из самых востребованных исполнителей на эстраде. Его гастрольный график расписан до конца апреля, и он принимает заказы на частные мероприятия.
По информации издания «Абзац», стоимость выступления певца на закрытом событии начинается от 5,5 млн рублей. К этой сумме традиционно добавляют расходы на технический и бытовой райдер.
В нем у Шуфутинского указаны скромные требования: в гримерной комнате он хочет видеть фрукты, остальные закуски готов заказывать по меню ресторана. Среди напитков исполнитель предпочитает чай, кофе, воду, шотландский виски Macallan 12-летней выдержки и белое сухое вино — Pinot Grigio и Chablis.
Кроме того, команда певца уделила внимание гигиене на площадке: в туалете должны быть одноразовые накладки на унитаз.
