Шуфутинский требует от организаторов концертов внимания к гигиене гримерки

13 января 2026, 14:03

Шуфутинский в своем райдере требует одноразовые накладки на унитаз

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский продолжает оставаться одним из самых востребованных исполнителей на эстраде. Его гастрольный график расписан до конца апреля, и он принимает заказы на частные мероприятия.