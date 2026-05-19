Рак, наркозависимость и одиночество: Шуре – 51 год. Почему мать подала на певца в суд и как он бился за ее любовь?
20 мая Шуре исполняется 51 год. За плечами певца — оглушительная слава в 90-х, годы борьбы с онкологией и наркозависимостью, а также тяжелый путь к примирению с матерью. Как складывалась жизнь одного из самых эпатажных артистов российской эстрады — в материале «Радио 1».
Детство без отцаАлександр Медведев (настоящее имя Шуры) родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Он рос с матерью Светланой, младшим братом Михаилом и бабушкой Верой Михайловной, которая, по словам певца, имела цыганские корни. С ранних лет мальчик чувствовал, что брата любят больше, и со временем нашел тому множество подтверждений.
В девять лет Саша оказался в детском доме, откуда его позже забрала бабушка. А правда о биологическом отце открылась лишь в момент получения паспорта: мать попросила вписать другое отчество.
Как выяснилось, родной папа Шуры Владимир Шапкин жил неподалеку, но никогда не пытался познакомиться с сыном. Светлана забеременела в 17 лет от 20-летнего юноши, только вернувшегося из армии, но тот предпочел отдалиться. Позже женщина вышла замуж за Николая Дудченко, от которого родила второго сына, однако и этот брак просуществовал недолго.
Учеба Шуры закончилась в седьмом классе — его отчислили со справкой о неполном среднем образовании. Музыкального образования он также не получил. Зато уже в 13 лет начал выступать в новосибирском ресторане «Русь», где работала его бабушка. Юного артиста прозвали Желтым Чемоданчиком — он выходил на сцену в черной кофте с бахромой, лакированных туфлях на платформе и длинном пальто.
Именно бабушка, по признанию Шуры, привила ему тягу к экстравагантности: она пела романсы перед зеркалом в немыслимых нарядах и научила внука макраме и вышивке. В молодости он даже вел курсы рукоделия, а позже окончил дизайнерские курсы в Риге и отправился покорять Москву.
Оглушительная слава в 90-хСтоличный дебют Шуры состоялся в клубе «Манхэттен-Экспресс» в 90-е. Ставка на экстравагантность сработала, и певец проснулся знаменитым. Там же он познакомился со стилистом Алишером, который с тех пор создавал ему сценические костюмы. Пик популярности пришелся на конец десятилетия: артист выступал без зубов (в детстве их выбил младший брат) и не спешил вставлять новые.
Первый клип на песню «Холодная луна» вышел в 1997 году и стал визитной карточкой Шуры на несколько лет. В том же году появился первый альбом Shura, а следом — Shura 2. Главные хиты — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Ты не верь слезам» — принесли певцу «Золотой граммофон» и признание в «Песне года».
На заре XXI века вышел альбом «Благодарю. Второе дыхание», где вместо дерзкого хулигана слушатели разглядели уязвимого лирического героя. Позже последовали пластинки News! и «Новый день» с переосмыслением прожитых лет, а в 2010-м — сингл «Воздушные шары» с клипом в привычном эпатажном стиле.
В 2021 году Шура выпустил первый танцевальный трек «Сносит крышу», заявив, что это абсолютно новый для него формат. Затем последовали дуэты с Еленой Борщевой, 10AGE и Антоном Самойловым.
Телевидение и скандальные эфирыПосле возвращения на сцену Шура стал частым гостем телешоу. В 2007 году он дошел до финала программы «Ты — суперстар!», уступив первое место Азизе. Песней, впечатлившей публику, стала «Помолимся за родителей».
В 2015-м артист участвовал в шоу перевоплощений «Один в один!», где ради образа Людмилы Гурченко сел на жесткую диету и похудел на несколько килограммов.
В 2021 году певец одержал победу в проекте «Суперстар!», разделив первое место с Виктором Салтыковым. Затем последовали попытки в «Маске», «Маска. Танцы» и «Битва поколений», где его соперницей стала Миа Бойка. В шоу «Конфетка» Шура перепел хит «Одинокий мужчина» и остался настолько доволен своей версией, что решил включить ее в репертуар.
А в программе «Это нормально?» случился конфликт: певец поругался с одним из гостей из-за обсуждения своего образа. Разгневанного артиста удалось вернуть в студию только после того, как его оппонент покинул зал.
Весной 2025 года Шура отметил 50-летие в шоу «Секрет на миллион», где среди прочего раскрыл, кем приходится ему самая юная гостья проекта с поразительно похожими глазами. Ею оказалась двоюродная внучка юбиляра Эмилия.
Борьба с раком и наркотикамиВ 2000-х творческая биография Шуры надолго прервалась. Певцу диагностировали рак яичка четвертой стадии. Как он позже рассказывал, врачи уже боялись браться за лечение — повсюду были метастазы. Одинцовский военный госпиталь провел экстренную операцию, за которой последовали 18 курсов химиотерапии.
Одновременно Шура боролся с наркотической зависимостью. Почти каждый день он ходил в церковь и молился Николаю Чудотворцу. В общей сложности на лечение и реабилитацию ушло около пяти лет и более миллиона долларов. Артист долгое время передвигался на инвалидной коляске.
В больнице Шура понял, кто был ему настоящим другом. Он с грустью вспоминал:
«Мне надо было, чтобы ко мне в больницу кто-то приходил, посидел со мной хотя бы минут десять. Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской, на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня также поддержали Алла Борисовна и Игорь Крутой. Ну и Дима Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись, думали, что я уже не приду».Певец не скрывал, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Он признавался, что принимал их не как допинг перед концертами, а чтобы не сойти с ума от одиночества после выступлений. Все заработанное уходило на дозы — и собственные, и для окружения.
Зависимость была настолько сильной, что даже во время химиотерапии наркотики ему закидывали в форточку больничной палаты. Сейчас артист говорит, что справился с наркотиками, однако проблемы с алкоголем остались. Он периодически кодируется и попадает в клинику.
Очередной срыв произошел осенью 2020 года на одном из шоу — зрители сразу поняли, что Шура не в себе. В комментариях зрители критиковали команду за то, что те допустили артиста до камеры, продолжали наливать ему в течение съемок и шутили над человеком, который явно не отвечал за свое поведение.
25 операций и микроинсультБолезнь и лечение привели к резкому набору веса — артист весил около 140 килограммов. Четыре курса липосакции помогли избавиться от жировых отложений. В 2018 году Шура перенес операцию по замене тазобедренного сустава в Кургане, а в благодарность устроил для местных жителей бесплатный концерт.
В марте 2020-го врачи обнаружили грыжу пищевода, которая начала перерождаться в новый рак. Потребовалась еще одна экстренная операция, после которой Шура сел на диету и сбросил около 40 килограммов. Всего, по некоторым данным, певец перенес около 25 хирургических вмешательств.
Летом 2023 года во время отдыха в Крыму у Шуры случился микроинсульт, за которым последовала отмена выступлений. Около месяца артист не мог разговаривать. Также среди последствий осталась чуть выдвинувшаяся вперед челюсть.
Суд с матерью за квартируОдной из самых болезненных страниц жизни Шуры стали отношения с матерью. В 2013 году Светлана подала на сына в суд, пытаясь выписать его из новосибирской квартиры. Артист узнал об этом не от родных, а от чужих людей, которые прислали ему заявление.
«Сказать, что я был в шоке, это не сказать ничего. Я не мог поверить, что это происходит со мной», — говорил он.Несколько лет после этого родственники не общались. Шура рассказывал, что, когда он стал взрослым, у матери появился новый избранник — бывший уголовник, с которым у певца отношения не сложились. Светлана сделала выбор в пользу личной жизни и уехала из Москвы. Долгое время сын даже не знал ее адреса, а когда нашел — родительница не впустила его в квартиру.
Примирение состоялось в 2017 году. Шура с теплотой вспоминал этот момент:
«Захожу в ограду, и звенят колокола. Меня током пробило всего, и я был уверен, что мама откроет дверь и все будет хорошо. Мы три часа сидели, ревели, обнимались».Сейчас они общаются почти каждый день по телефону и видятся во время концертов певца в Новосибирске.
Слухи об ориентации* и мечта о детяхВокруг Шуры всегда ходило множество слухов о его нетрадиционной ориентации*, чему способствовал и экстравагантный образ артиста. Однако в 2010 году певец представил невесту — промоутера Елизавету, с которой познакомился в клубе. В день своего 35-летия он объявил об отношениях с девушкой и подарил ей «Мерседес». Позже выяснилось, что их роман длился несколько лет, который к 2017 году исчерпал себя.
В разные годы Шура неоднократно говорил о желании стать отцом. В программе «Секрет на миллион» он даже познакомился с суррогатной матерью, готовой выносить двойню, но мечта так и не сбылась. Причинами стали как финансовые трудности, так и опасения по поводу последствий наркозависимости и химиотерапии для здоровья ребенка.
В 2023 году певец заявил, что есть женщина, готовая родить ему ребенка, но позже признал, что по-прежнему одинок. Летом 2024 года Шура приобрел дом в Подмосковье за 115 миллионов рублей, где сейчас и живет. А через некоторое время обзавелся квартирой.
