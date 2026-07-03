Звезда сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов задолжал ФНС сотни тысяч рублей
Народный артист Александр Устюгов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны», «Союз спасения» и «Любовь Советского Союза», имеет задолженность перед налоговой службой. Сумма составляет 301 тысячу 30 рублей, пишет «Звездач».
Помимо финансовых проблем, в жизни Устюгова произошла личная утрата. Его младшая сестра Екатерина скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти женщины в социальных сетях сообщила её дочь Ия.
Екатерина на протяжении нескольких лет вела открытый блог, где рассказывала подписчикам о ходе лечения. Два года назад у неё диагностировали метастазы в лёгком, провели две операции, однако спустя год болезнь дала рецидив.
Александр Устюгов не смог присутствовать на похоронах сестры. Однако он направил в Санкт-Петербург на церемонию прощания венок с надписью: «Родной сестре от Саши».
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