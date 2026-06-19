19 июня 2026, 11:43

Юрий Визбор (фото: кадр из фильма «Нежность к ревущему зверю»)

Юрий Иосифович Визбор — советский поэт, автор-исполнитель, журналист, актер, сценарист, документалист, драматург и художник. Его считают одним из основателей жанра авторской, студенческой и туристской песни. Именно Визбор создал формат песни-репортажа, который впоследствии занял особое место в отечественной музыкальной культуре. За свою жизнь он написал более 300 песен, многие из которых давно стали классикой. Среди них — «Милая моя», «Домбайский вальс», «Ты у меня одна», «Серега Санин» и десятки других произведений. 20 июня Юрий Визбор мог бы отметить день рождения, однако в 1984 году его жизнь оборвалась. Артисту было всего 50 лет. О творческом пути и личной жизни легендарного барда — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Визбора: детство и трагедия семьи Почему Визбор не смог поступить в престижные вузы Как друг определил судьбу будущего барда Первые песни и студенческая слава Служба в армии и рождение композитора Работа на радио и создание жанра песни-репортажа Песни для кино и всенародное признание Актерская карьера Юрия Визбора Личная жизнь Юрия Визбора Болезнь и последние месяцы жизни Юрия Визбора

Биография Юрия Визбора: детство и трагедия семьи

Юрий Визбор (фото: РИА Новости / Ю. Луньков)

Почему Визбор не смог поступить в престижные вузы

Брюс Уиллис появился в новом видео, опубликованном Эммой Хеминг

Как друг определил судьбу будущего барда

Юрий Визбор (фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»)

Первые песни и студенческая слава

Служба в армии и рождение композитора

Юрий Визбор (фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»)

Работа на радио и создание жанра песни-репортажа

Юрий Визбор (фото: РИА Новости / Ю. Луньков)

Песни для кино и всенародное признание

Актерская карьера Юрия Визбора

Юрий Визбор (фото: кадр из фильма «Июльский дождь»)

Личная жизнь Юрия Визбора

Юрий Визбор-младший (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Дома жена появляться перестала, отловил ее у театра. "Я никогда тебя не любила", — заявила Женя, — ты был для меня лишь хорошей ступенькой, чтобы устроить жизнь. Больше ты мне не нужен"», —рассказывал Шиловский.

Евгения Уралова (фото: кадр из фильма «Аты-баты, шли солдаты…»)

«Я ушла под гневное предупреждение Севы: "Смотри, отольются кошке мышкины слезки". Если бы он знал», — вспоминала актриса.

«Это потом, когда мы разошлись, я стала думать: подавала же судьба какие-то знаки, которые должны были меня насторожить. Бежать надо было давно без оглядки… В квартире я отметила присутствие женской руки: все прибрано, даже новое постельное белье появилось. Барышня навела порядок. Это меня сильно задело, но я опять затолкала свою ревность поглубже», — вспоминала Уралова.

«Что делать? Он был так устроен — в вечной погоне за чувствами, за любовью. Его никто не смог бы переделать. Нужно было просто перетерпеть…», — говорила актриса.

Евгения Уралова (фото: кадр из фильма «Аты-баты, шли солдаты…»)

Болезнь и последние месяцы жизни Юрия Визбора

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«В 1980 году, катаясь на лыжах в Кировске, отец упал, получив двойной перелом тазобедренного сустава. Есть предположение, что такой сильный удар и спровоцировал развитие раковых клеток. Через год после падения случился обширный инфаркт. В больнице отец терпел жуткие муки, но не разрешал колоть себе морфий. Говорил: не хочу привыкать, чтобы не стать морфинистом», — вспоминала она.

«Он так и умер: во время разговора с медсестрой, отпуская ей комплименты», — рассказала Татьяна.