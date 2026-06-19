«Его никто не смог бы переделать. Нужно было просто перетерпеть»: разрушил брак Евгении Ураловой и изменял женам. Истории любви Юрия Визбора
Юрий Иосифович Визбор — советский поэт, автор-исполнитель, журналист, актер, сценарист, документалист, драматург и художник. Его считают одним из основателей жанра авторской, студенческой и туристской песни. Именно Визбор создал формат песни-репортажа, который впоследствии занял особое место в отечественной музыкальной культуре. За свою жизнь он написал более 300 песен, многие из которых давно стали классикой. Среди них — «Милая моя», «Домбайский вальс», «Ты у меня одна», «Серега Санин» и десятки других произведений. 20 июня Юрий Визбор мог бы отметить день рождения, однако в 1984 году его жизнь оборвалась. Артисту было всего 50 лет. О творческом пути и личной жизни легендарного барда — в материале «Радио 1».
Биография Юрия Визбора: детство и трагедия семьиЮрий Визбор появился на свет 20 июня 1934 года в Москве. Его отцом был красный командир Иозас Визбор (Визборас), а матерью — акушерка Мария Шевченко.
Семейная история будущего барда складывалась непросто с первых дней его жизни. Отношения между родителями оставались напряженными. Мария Григорьевна собиралась прервать беременность, а вскоре после рождения сына рассталась с мужем и уехала в Краснодар. Позднее Иозас Ионасович попытался восстановить семью и вернул супругу вместе с ребенком в Москву.
Однако семейное счастье оказалось недолгим. В 1938 году сотрудник ОБХСС Иозас Визбор попал под волну репрессий. Его расстреляли, а официальную реабилитацию провели только спустя два десятилетия — в 1958 году.
После ареста мужа Мария Григорьевна оказалась в ссылке в Подмосковье. Затем вместе с маленьким сыном она переехала в Хабаровск. Тем временем Антонину — дочь Иозаса Визбора от первого брака, которая жила вместе с ними, — отправили в детский дом для детей «врагов народа».
В 1941 году Мария Григорьевна с сыном получила возможность вернуться в Москву. Семья поселилась на Сретенке, где прошли школьные годы будущего поэта. Позднее мать вновь вышла замуж, однако отношения между Юрием и отчимом не сложились. В 1951 году этот брак распался.
Почему Визбор не смог поступить в престижные вузыВ юности Юрий Визбор не связывал свое будущее ни со сценой, ни с литературой. Его главным увлечением был футбол, однако позже интересы изменились. Старшеклассник мечтал стать летчиком, посещал аэроклуб и за два года освоил пилотирование самолета Як-18.
После окончания школы в 1951 году Визбор столкнулся с последствиями репрессий против своего отца. Молодой человек пытался поступить в МГИМО, Московский государственный университет и Московский государственный университет геодезии и картографии. Однако статус сына «врага народа» фактически закрыл перед ним двери этих учебных заведений — документы у абитуриента попросту не принимали.
Как друг определил судьбу будущего бардаПозднее в автобиографии Юрий Визбор признавался, что огромное влияние на его жизнь оказал школьный товарищ Владимир Красновский. Именно он познакомил будущего автора песен с гитарой, помог ему открыть для себя мир музыки и литературы.
В Московский государственный педагогический институт Визбор также поступал благодаря другу. Красновский предложил сделать это вместе, и поначалу Юрий воспринял идею как шутку. Однако после знакомства с институтом на Пироговке решил связать свои студенческие годы именно с этим вузом.
Оба успешно выдержали вступительные испытания и прошли конкурсный отбор. Лишь спустя много лет Визбор узнал, что его зачисление стало счастливым исключением. Члены приемной комиссии сжалились и дали шанс абитуриенту из семьи репрессированного.
Первые песни и студенческая славаГоды учебы оказали огромное влияние на дальнейшую судьбу Визбора. В середине 1950-х годов в педагогическом институте активно развивались студенческая самодеятельность, туристическое движение и песенная культура.
Походы по Подмосковью и Карелии вдохновили молодого автора на создание первых произведений. Уже на первом курсе появились песни «Мадагаскар» и «Парень из Кентукки», которые быстро завоевали популярность среди студентов столицы. Не случайно учащиеся в шутку расшифровывали букву «П» в аббревиатуре МГПИ как «поющий».
Служба в армии и рождение композитораПосле получения диплома Юрий Визбор и Владимир Красновский отправились по распределению в сельскую школу Архангельской области. Однако преподавательская деятельность продлилась всего два месяца.
Молодых специалистов призвали на военную службу и направили в Мурманскую область. Даже в армии Визбор продолжал писать стихи и песни, а также публиковал материалы в армейской прессе. За годы службы он получил квалификацию радиста первого класса. В его творчестве появились темы мужества, воинского долга и подвига.
Север навсегда занял особое место в сердце автора. Позже он неоднократно возвращался туда как журналист. Именно в Мурманске Визбор создал песню «Синие горы» — первое произведение, для которого самостоятельно написал музыку.
Работа на радио и создание жанра песни-репортажаПосле увольнения в запас осенью 1957 года Юрий Визбор начал сотрудничать с московским радио в качестве внештатного журналиста. Именно в этот период появились песни «Синий перекресток», «Охотный ряд» и «Спокойно, дружище».
В начале 1960-х годов Визбор участвовал в создании радиостанции «Юность» и легендарного звукового журнала «Кругозор». Работа в этом проекте продолжалась почти десять лет. Постоянные командировки по стране позволили журналисту объединить репортажную журналистику и авторскую песню. Так появился новый жанр — песня-репортаж, родоначальником которого считается именно Юрий Визбор.
Песни для кино и всенародное признаниеВ 1961 году Визбор вместе с писателем Сергеем Смирновым создал сценарий художественного фильма «Выше неба». Для картины автор написал шесть песен, включая знаменитый «Домбайский вальс».
В дальнейшем его творчество прочно вошло в отечественный кинематограф. Среди наиболее известных работ — песня «Александра», созданная совместно с Сергеем Никитиным для фильма «Москва слезам не верит», а также композиция «Ты у меня одна», прозвучавшая в одноименной картине Дмитрия Астрахана.
Актерская карьера Юрия ВизбораВ 1960–1970-х годах Визбор активно снимался в кино. Его актерский дебют состоялся в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». В этой картине он не только сыграл одну из ролей, но и исполнил собственные песни. В 1969 году зрители увидели международный проект «Красная палатка», созданный совместными усилиями советских, британских и итальянских кинематографистов.
Однако настоящую известность актеру принесла роль Мартина Бормана в многосерийном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». После выхода картины популярность Визбора резко возросла. Его узнавали на улицах, а режиссеры буквально засыпали предложениями.
Правда, большинство ролей повторяли образ, созданный в знаменитом сериале. Ему предлагали играть преступников, палачей и других мрачных персонажей. Со временем артист стал просить близких отвечать на такие телефонные звонки словами: «Борман — в уборной!».
Личная жизнь Юрия ВизбораПервой супругой Визбора стала бард и автор песен Ада Якушева. В этом браке родилась дочь Татьяна, которая впоследствии стала радиожурналистом. У нее появились двое детей — Варвара и Юрий, продолжившие творческие традиции семьи.
Союз Якушевой и Визбора распался из-за многочисленных увлечений музыканта. Его влюбчивость и романы на стороне постепенно разрушили отношения супругов. Несмотря на развод, бывшие муж и жена сохранили уважительное отношение друг к другу. Многие известные произведения Визбора, включая песню «Ты у меня одна», посвящались именно Аде Якушевой.
Второй супругой автора стала актриса Евгения Уралова, с которой он познакомился во время работы над фильмом «Июльский дождь». В семье родилась дочь Анна Визбор. Ради Юрия Визбора Евгения Уралова рассталась с актером Всеволодом Шиловским, который ранее помог ей переехать из Ленинграда в Москву и устроиться в Театр имени Ермоловой.
«Дома жена появляться перестала, отловил ее у театра. "Я никогда тебя не любила", — заявила Женя, — ты был для меня лишь хорошей ступенькой, чтобы устроить жизнь. Больше ты мне не нужен"», —рассказывал Шиловский.Евгения Уралова позднее рассказывала, что первой призналась супругу чувствах к другому мужчине. После откровенного разговора она вернулась на съемочную площадку, однако там ее ожидал неожиданный поворот. Юрий Визбор сообщил актрисе, что в Ленинграде его ждет невеста и после завершения работы они расстанутся.
Уралова вернулась к Шиловскому, который нашел в себе силы простить жену. Однако спустя некоторое время Визбор позвонил актрисе и сообщил, что изменил свое решение. Он пригласил ее на встречу на набережной и признался, что хочет быть именно с ней.
После этого Евгения окончательно решила уйти из семьи. Сообщив мужу о своем решении, она столкнулась с резкой реакцией и получила от него пощечину.
«Я ушла под гневное предупреждение Севы: "Смотри, отольются кошке мышкины слезки". Если бы он знал», — вспоминала актриса.В тот момент все остальное казалось актрисе несущественным. Возможность быть рядом с любимым человеком затмевала любые бытовые трудности. Визбор привел избранницу в пустующую квартиру в Черемушках, где не работали ни газ, ни электричество. Однако для Ураловой даже ночь, проведенная рядом с ним на обычном матрасе, выглядела воплощением счастья.
«Это потом, когда мы разошлись, я стала думать: подавала же судьба какие-то знаки, которые должны были меня насторожить. Бежать надо было давно без оглядки… В квартире я отметила присутствие женской руки: все прибрано, даже новое постельное белье появилось. Барышня навела порядок. Это меня сильно задело, но я опять затолкала свою ревность поглубже», — вспоминала Уралова.После развода Визбор еще не раз говорил бывшей супруге, что именно ее считал своей главной любовью. Однако эти признания уже не могли изменить отношение актрисы к пережитому. Последние слова о чувствах она услышала от барда после того, как он перенес инфаркт.
«Что делать? Он был так устроен — в вечной погоне за чувствами, за любовью. Его никто не смог бы переделать. Нужно было просто перетерпеть…», — говорила актриса.
Спустя восемь лет этот брак завершился разводом. Евгения Уралова узнала о романе мужа с Татьяной Лаврушиной и решила уйти. После расставания актриса больше не строила серьезных отношений, посвятив себя профессии, дочери и впоследствии внукам. Сегодня Анна Визбор работает в МГТУ имени Н. Э. Баумана.
С Татьяной Лаврушиной отношения продолжались около полугода. Последней супругой барда стала журналистка Нина Тихонова. Вместе они прожили десять лет. Именно Нина находилась рядом с Визбором в самые тяжелые моменты его жизни и заботилась о нем до последних дней.
Болезнь и последние месяцы жизни Юрия ВизбораВесной 1984 года Юрий Визбор вернулся в Москву из альпинистского лагеря «Цей» и обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия. Медики поставили тяжелый диагноз — рак печени.
Болезнь стремительно прогрессировала и спустя несколько месяцев привела к смерти артиста. Позднее дочь Татьяна рассказывала, что проблемы со здоровьем начались значительно раньше.
«В 1980 году, катаясь на лыжах в Кировске, отец упал, получив двойной перелом тазобедренного сустава. Есть предположение, что такой сильный удар и спровоцировал развитие раковых клеток. Через год после падения случился обширный инфаркт. В больнице отец терпел жуткие муки, но не разрешал колоть себе морфий. Говорил: не хочу привыкать, чтобы не стать морфинистом», — вспоминала она.По словам дочери, Визбор до конца сохранял достоинство и жизнелюбие. «Уйти на дно, не опуская флаг» — одна из его любимых фраз. Именно так он и прожил последние дни.
«Он так и умер: во время разговора с медсестрой, отпуская ей комплименты», — рассказала Татьяна.Юрия Визбора похоронили на Кунцевском кладбище Москвы. На его могиле установили памятник с барельефом вместо традиционной фотографии. Композицию украшает строчка из песни: «Не верь разлукам, старина».