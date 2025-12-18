Стало известно о психиатрическом расстройстве Ларисы Долиной
ТАСС: Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства
Народная артистка России Лариса Долина продавала квартиру в Москве в состоянии психического расстройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Верховного суда.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что певица, находясь в этом состоянии, не отдавала отчет в своих действиях в момент заключения сделки. Мошенникам удалось убедить ее продать квартиру из-за особенностей образа мышления и личностных черт.
«В период совершения в отношении Долиной Л. А. противоправных действий, составляющих суть уголовного дела, у нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций», — говорится в сообщении.Напомним, 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Ксеньинском переулке в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей. В итоге право собственности осталось за покупательницей.