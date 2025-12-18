Стало известно о психиатрическом расстройстве Ларисы Долиной

18 декабря 2025, 11:03

ТАСС: Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народная артистка России Лариса Долина продавала квартиру в Москве в состоянии психического расстройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Верховного суда.





Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что певица, находясь в этом состоянии, не отдавала отчет в своих действиях в момент заключения сделки. Мошенникам удалось убедить ее продать квартиру из-за особенностей образа мышления и личностных черт.

«В период совершения в отношении Долиной Л. А. противоправных действий, составляющих суть уголовного дела, у нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций», — говорится в сообщении.