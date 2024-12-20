Киркоров отказался сниматься с Ивлеевой в новогоднем шоу

Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Популярную блогершу Анастасию Ивлееву не стали снимать в новогоднем шоу одного из развлекательных каналов из-за претензий российского певца Филиппа Киркорова: артист отказался сниматься вместе с «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке».
Как сообщает Telegram-канал Baza, своё негативное мнение об Анастасии Филипп Киркоров опубликовал в посте в соцсетях.
Анастасия Ивлеева не заставила себя ждать и ответила Киркорову фотографией из 2021 года с подписью: «Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре».
Ранее Челябинский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении Ивлеевой. Сообщается, что иск против неё подала Елена Морозова, жена главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст», которая утверждала, что блогерша представляет опасность для несовершеннолетних и традиционных ценностей.
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«Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам <…>, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королём и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» – написал Киркоров.
Анастасия Ивлеева не заставила себя ждать и ответила Киркорову фотографией из 2021 года с подписью: «Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре».
Ранее Челябинский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении Ивлеевой. Сообщается, что иск против неё подала Елена Морозова, жена главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст», которая утверждала, что блогерша представляет опасность для несовершеннолетних и традиционных ценностей.
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Анастасия Ларина