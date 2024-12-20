Киркоров отказался сниматься с Ивлеевой в новогоднем шоу

Популярную блогершу Анастасию Ивлееву не стали снимать в новогоднем шоу одного из развлекательных каналов из-за претензий российского певца Филиппа Киркорова: артист отказался сниматься вместе с «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке».