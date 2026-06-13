«Забавно наблюдать»: Сидни Суини впервые отреагировала на слухи о вражде с Зендеей
Сидни Суини развеяла слухи о вражде с Зендеей на съемках «Эйфории»
Актриса Сидни Суини прокомментировала ряд слухов вокруг съёмок сериала «Эйфория». Речь пошла в том числе о взаимоотношениях с Зендеей.
Звезда решительно опровергла домыслы о вражде с коллегой. В беседе с Vanity Fair она назвала эту историю выдумкой.
«Мы все выросли вместе на этом шоу. Забавно наблюдать, как соцсети и пресса всё перевирают», — заявила артистка.
Суини также развеяла слухи о том, что перерывы между сезонами сериала были связаны с ее плотным графиком. По словам актриса, контракт находился в приоритете у HBO, поэтому чьи‑либо ещё съёмки не оказывали влияния на процесс производства шоу.
Кроме того, в интервью изданию Сидни затронула и творческие аспекты своей роли. Она призналась, что не разделяет развязного поведения своей героини Кэсси, однако считает важным добросовестно выполнять актёрскую работу вне зависимости от личных взглядов.