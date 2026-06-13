«Забавно наблюдать»: Сидни Суини впервые отреагировала на слухи о вражде с Зендеей

13 июня 2026, 04:48

Сидни Суини развеяла слухи о вражде с Зендеей на съемках «Эйфории»

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Актриса Сидни Суини прокомментировала ряд слухов вокруг съёмок сериала «Эйфория». Речь пошла в том числе о взаимоотношениях с Зендеей.





Звезда решительно опровергла домыслы о вражде с коллегой. В беседе с Vanity Fair она назвала эту историю выдумкой.



«Мы все выросли вместе на этом шоу. Забавно наблюдать, как соцсети и пресса всё перевирают», — заявила артистка.