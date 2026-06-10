Сидни Суини призналась, что не поддерживает решения своей героини в сериале «Эйфория»

10 июня 2026, 23:08

Сидни Суини раскритиковала поведение своей героини в новом сезоне «Эйфории»

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини высказалась в интервью Vanity Fair о сюжетной линии своей героини Кэсси в третьем сезоне сериала «Эйфория». По словам актрисы, она не одобряет многие поступки персонажа и не разделяет её жизненные взгляды.





По сюжету нового сезона Кэсси после свадьбы с Нейтом запускает аккаунт на платформе OnlyFans. Эта сюжетная линия вызвала немало обсуждений среди поклонников проекта ещё до выхода новых серий.



28-летняя актриса рассказала, что заранее обсудила сценарий с создателем сериала Сэмом Левинсоном. При этом спорить с автором проекта она не стала, отметив, что её задача — достоверно сыграть своего персонажа.





«Он прислал мне все сценарии, включая сцены с OnlyFans, а затем позвонил, чтобы обсудить их. Я сказала: "Послушайте, я играю персонажа"», — поделилась Суини.