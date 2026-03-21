Сидни Суини снялась в кинотеатре в нижнем белье и поела попкорн
Американская артистка Сидни Суини приняла участие в откровенной фотосессии для своего бренда нижнего белья Syrn. Снимки появились в Instagram-аккаунте марки.
28-летняя исполнительница ролей в сериалах «Эйфория» и «Горничная» снялась в интерьере кинотеатра. Для съемки она выбрала белый корсет без бретелей, кружевное нижнее белье, длинные полупрозрачные перчатки и подвязку для чулок.
На одном из кадров актриса позирует, встав ногами на кресло с наброшенной белой шубой, показывает язык и рассыпает на себя попкорн. Ранее Сидни Суини анонсировала новую коллекцию нижнего белья Syrn откровенным видео, которое активно обсуждали в сети. В ролике звезда примерила комплекты из укороченного топа и трусов с высокими вырезами.
Перед этим знаменитость рассказала, как научилась принимать свою грудь.
Читайте также: *Запрещен в РФ