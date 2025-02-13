«Сил моих нет»: актриса Васильева взвыла после сообщений об острой болезни

Екатерина Васильева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева в разговоре с NEWS.ru назвала бредом и глупостями сообщения о диагностировании у нее острого панкреатита. Актриса добавила, что у нее уже нет сил отвечать на звонки журналистов.
«Да глупости какие-то, бред какой-то. Мало того что бред, да еще звоните в такую рань, разбудили. Я очень злая. Сил моих нет. Третий звонок уже. Ну как так? Вам лишь бы что-нибудь солененькое», — возмутилась она.Напомним, об обострении панкреатита у звезды фильмов «Чародеи» и «Черная молния» писал телеграм-канал SHOT. В издании заявляли, что у актрисы диагностировали воспаление поджелудочной железы, которое может привести к серьезным осложнениям, после чего Васильева приняла решение лечиться на дому и следовать всем медицинским указаниям.
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