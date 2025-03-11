Звезда «Гарри Поттера» запустила OnlyFans

Джесси Кейв (Фото: Instagram*/jessiecave)
Британская актриса Джесси Кейв, сыгравшая студентку «Хогвартса» Лаванду Браун во франшизе «Гарри Поттер», запустила свою страничку на OnlyFans. Об этом звезда сообщила в социальных сетях.
По ее словам, она собирается размещать контент, делая акцент на фетиш с длинными волосами.
Ранее сообщалось, кем назвала себя балерина Анастасия Волочкова.
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*Запрещен в РФ
«Просто чувственный контент с моими волосами. Думаю, это принесет мне деньги», — добавила Кейв, пояснив, что «обнаженки» не будет.Девушка также уточнила, что ей нужны деньги, чтобы отремонтировать дом и рассчитаться с долгами. Звезда резюмировала, что ей тяжело в финансовом плане, поскольку в киноиндустрии нет работы.
Ранее сообщалось, кем назвала себя балерина Анастасия Волочкова.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов